بسیاری از مشکلات شهری به دلیل عدم تسلط شوراها به قوانین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو بعد از ظهر چهارشنبه در جمع شوراها و شهرداران استان گلستان افزود: بسیاری از مدیران شهری به دلیل اینکه قوانین شهری جزئیات زیاد دارد حوصله نمی کنند و آن را نمی خوانند لذا بعضی از تصمیمات آنان از حوزه قانون بیرون می آید و باید ها و نباید هایی را می آروند که در حیطه وظیفه آنان نیست.

وی ادامه داد: باید قانون را به درستی مرور کرد و آن را به درستی تفسیر کرد و این تفسیر باید اول در چهار چوب قانون و سپس برای خدمت به محرومان باشد نه این که در آن خاص بینی شود.

صادقلو مشکل دیگر شوراهای شهر را توزیع منابع دانست و بیان کرد: شهرداریها و شوراها به منابع جاری وابسته شده اند و به همین دلیل مشکلات مالی دارند لذا بعد از قانونداری و توسعه نرم افزاری باید به مدیریت و تولید منابع هم توجه ویژه شود.

وی با تاکید بر شهرداران و شوراهای شهر استان به اتحاد ادامه داد: شوراهای استان باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از تصمیمات مفید یکدیگر الگو بگیرند، متاسفانه شوراهای شهر استان هیچ ارتباط فکری و عقلی با هم ندارند و پیشنهادهایی که باعث توسعه می شود به یکدیگر ارائه نمی دهند.

وی با بیان اینکه شوراها باید از ایده شورهای دیکر استفاده کنند اضافه کرد: در بحث منابع یکی از موارد مهم مدیریت تنوع در تولید منبع و به نوعی منبع افزایی برای درآمد است.

استاندار گلستان کسری بودجه استان را 65 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: شوراها و شهرداریها منابع بانکی را به میدان بیاورند و با جذب سرمایه گذار به درآمد زایی بپردازند، در این راه نیاز است تا فرمانداران هم با نگاه نظارتی خود مسیر ورود سرمایه گذار را هموار کنند.

وی تاکید کرد: باید به عنوان وظیفه حکومتی همه موانع را برای حضور سرمایه گذاران برداریم و اطمینان دارم که این اتفاق در استان ما رخ خواهد داد.

صادقلو اظهار کرد: در ابتدا باید یک آمایش دقیق در بحث پتانسیل های سرمایه گذاری داشته باشیم تا سرمایه گذاران قبل از ورود شناخت کافی داشته باشند در غیر این صورت توانایی جذب آن ها را نخواهیم داشت و در صورت ورود مانند بسیاری از سرمایه گذاران نا امید خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: شورا از رای مردم برخواسته و باید از فکر مردم کمک بگیرد، شورا بدون درک واقعیت مردم و همچنین بدون اتصال به آنان توامند نخواهد بود لذا نباید از مردم شود و باید با عملکرد شورایی خود به مردم اتصال داشته باشد.