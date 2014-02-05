سازمان های مردم نهاد بازوان توانمند دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی ظهر چهارشنبه در همایش سازمان های مردم نهاد با بیان این مطلب اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مهم ترین بازوان اجرایی دولت به شمار می رود.

وی افزود: حدود 500 سازمان مردم نهاد در استان در زمینه های مختلف دارای مجوز هستند که همچون بازوی توانمند دولت در خدمت مردم هستند.

اسماعیلی در خصوص چالش های پیش روی سازمانهای مردم نهاد تصریح کرد: عدم آشنایی برخی از مسئولان و جامعه با سازمان های مردم نهاد از جمله چالشهای این سازمان هاست که انتظار می رود در این خصوص فرهنگ سازی های مناسبی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نباید از تفکرات و اندیشه های سازمانهای مردم نهاد غفلت کرد، افزود: نباید اندیشه های سازمان های مردم نهاد را فراموش کنیم و مسئولان نیز واژه مردم نهاد را به خاطر بسپارند و از ظرفیت ها و توانمندی های این سازمان ها به نحواحسن استفاده کنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی همچنین در ادامه افزود: سازمان های مردم نهاد می توانند در حل برخی از دغدغه ها و آسیب های اجتماعی و همچنین تقویت سرمایه های اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند.

وی ادامه داد: بحث طلاق، خودکشی، سرقت، تحکیم بنیاد خانواده،اعتیاد و امنیت و بهداشت روانی جامعه از جمله مسائلی است که باید از سازمان های مردم نهاد در این زمینه ها استفاده کرد.