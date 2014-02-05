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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

روزبه:

ناحیه شهری مهرگان از اهمیت خاصی در مدیریت شهری برخوردار است

ناحیه شهری مهرگان از اهمیت خاصی در مدیریت شهری برخوردار است

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: ناحیه شهری مهرگان با توجه به نقش مهمی که در تامین مسکن مردم استان دارد از نگاه مدیریت شهری جایگاه خاصی دارد و برای مسئولان استان مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح های عمرانی شهرستان البرز گفت: مسکن مهر استان که بخش اعظمی از آن در شهرک مهرگان قرار دارد توانسته بسیاری از متقاضیان مسکن را پاسخگو باشد و لازم است امکانات مورد نیاز این حوزه را تامین کنیم.

استاندار قزوین گفت: ناحیه شهری مهرگان از منظر مدیریت شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با همکاری دستگاه های اجرایی لازم است برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی این منطقه تلاش بیشتری کنیم تا برای استقرار کامل ساکنان این شهرک اقدام جدی شود.

روزبه تصریح کرد: محله محوری یکی از اصول شهری در مدیریت کنونی جهان است و ما هم باید از اصول فنی و مهندسی در تکمیل این شهرک استفاده کنیم و محله محوری را در مهرگان پیاده کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: از آنجا که در فصل بهار و تابستان سال آینده پیش بینی می شود جمعیت زیادی در شهرک مهرگان ساکن شوند باید اجرای طرح های عمرانی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی یادآورشد: ساخت مساجد به عنوان ابزار مدیریت شهری در اتحاد و گردهمایی مردم نقش مهمی دارد لذا لازم است در صدر برنامه های عمرانی این شهرک قرار گیرد.

روزبه اظهارداشت: امیدواریم با تکمیل این ناحیه یکی از شهرک های مسکونی مناسب کشور در این استان آماده استفاده مردم شود.

   

 



 

کد مطلب 2229901

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