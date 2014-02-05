جشنواره وبلاگ نویسی هسته های فرهنگی جوان تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره جشنواره وبلاگ نویسی کانون های فرهنگی تبلیغی استان و چهارمین دوره جشنواره وبلاگ نویسی هسته های فرهنگی جوان در استان پیش از ظهر چهارشنبه در محل سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد.

این دوره از جشنواره با حضور مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های های نو سازمان تبلیغات اسلامی کشور، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، دبیر گفتمان های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور و اعضای هسته های جوان و کانون های فرهنگی تبلیغی استان برگزار شد.

در این مراسم از کارشناسان فرهنگی برتر سازمان تبلیغات اسلامی استان تقدیر شد و همچنین وبلاگ های برتر هسته های جوان و کانون های فرهنگی تبلغی استان معرفی و تقدیر شدند.

بر اساس این گزارش در این مراسم وبلاگ های کانون فرهنگی تبلیغی ریحانه، هسته فرهنگی شهید مهدی فطرس، هسته فرهنگی ولیعصر از شهرستان بروجرد، هسته فرهنگی اباصالح المهدی از خرم آباد، هسته فرهنگی صاحب الزمان از شهرستان بروجرد و هسته فرهنگی جوان حبیبه رسول از شهرستان خرم آباد برگزیده اعلام شدند و از آنان با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمد.

