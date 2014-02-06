برپایی کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین/ رونمایی از کتاب «سبک زندگی اسلامی ایرانی»

تجلیل از فعالان حوزه قرآن خانه کارگر

نخستین همایش تجلیل از حافظان قرآن دارالقرآن خانه کارگر و اعضای فعال ستاد ملی آموزشهای غیرحضوری قرآن کریم با حضور علیرضا محجوب، حجت الاسلام حشمتی، حجت الاسلام اکرمی، موالی زاده معاون فرهنگی وزارت کار و ... پنجشنبه10 بهمن ماه در سالن کوثر صدا و سیما برگزار شد. آیت الله علوی گرگانی و دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامهای جداگانه ای به جایگاه عمل به آموزه های قرآنی در زندگی تأکید کردند.

برگزیدگان سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن برادران در مقطه شکوفه ها معرفی شدند

مراسم اختتامیه رقابتهای سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مقطع شکوفه ها ویژه برادران، شنبه 12 بهمن ماه آغاز شد که 154 شرکت کننده پسر در رشته های حفظ کل، حفظ بیست جزء، ترتیل، قرائت و اذان طی سه روز با هم به رقابت پرداختند که از هر رشته، 5 نفر برتر، مورد تقدیر قرار گرفتند.



نمایشگاه هنر قرآنی ايران در ابوظبی آغاز شد

به همت رایزنی فرهنگی كشورمان نمایشگاه هنر ایرانی با عنوان «جایگاه قرآن کریم در هنر ایرانی» در تالار قصر الامارات شهر ابوظبی برگزار ش. در این نمایشگاه که در آستانه دهه مبارکه فجر و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت آثار هنرمندان برجسته کشورمان از جمله حمید عجمی، سلیمان سعید آبادی، امیر هوشنگ آقامیری، محسن فولادی عرضه شده است.



نشست «چيستي رفتار انسان از ديدگاه متفكران اصولي معاصر» برگزار شد

گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نشست «چيستي رفتار انسان از ديدگاه متفكران اصولي معاصر» شنبه 12 بهمن ماه برگزار شد. واكاوی ديدگاه مرحوم محقق خراساني و محقق اصفهاني و اختلاف نظر آنها با مرحوم محقق نائيني در خصوص موضوع نشست از محورهاي اين نشست علمي بود كه توسط حجت الاسلام والمسلمين حسن آقانظري استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه شد.

بررسی«نسبت امر بومی و امر جهانی در اندیشه­ پیشرفت در ایران»

به همت انجمن جامعه شناسی ایران نشست و همکاری مرکز الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، نشست «نسبت امر بومی و امر جهانی در اندیشه­ پیشرفت در ایران» با سخنرانی دکتر منوچهر آشتیانی سه شنبه 15 بهمن­ ماه برگزار شد.

نمایشگاه دستاوردهای دفتر تبلیغات حوزه برگزار شد/ انتشار دو کتاب جدید از امام خمینی(ره) در فرانسه

نمایشگاه توانمندی ها، دستاوردها وفعالیت ها دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با عنوان «فجر سی و پنجم» از 15 الی 22 بهمن ماه در تهران خیابان انقلاب حد فاصل خیابان فلسطین و وصال جنب بانک انصار برگزار شد.



دو کتاب جدید از بیانات و دیدگاه های امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران با عناوین«حیات پیامبر اکرم(ص) از منظر امام خمینی(ره)» و «جهاد اکبر یا مبارزه با نفس» با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه و انتشارات البراق در پاریس چاپ و منتشر شد.

نشست «مواجهه فلاسفه اسلامی با مسأله شرور در عالم» برگزار شد/ برپایی نشست علمی «‌رویکرد دشمن شناسی»

دکتر غلامحسین خدری در روز سه شنبه 15 بهمن پیرامون«مواجهه فلاسفه اسلامی با مسأله شرور در عالم» سخنرانی کرد.

همچنین نشست علمي ‌«رویکرد دشمن شناسی» به همت گروه مطالعات راهبردی مهدویت پژوهشکده مطالعات دینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور حجت‌الاسلام مهدی طایب و دکتر محمدهادی همایون و دکتر رائفی دوشنبه 14 بهمن ماه 1392 برگزار شد.

«اندیشه های شریعتی در سه دهه» بررسی شد/ برپایی نمایشگاه عکس گذاره سی و چهار

یازدهمین نشست تفکر از نمای نزدیک با گفتگو پیرامون «واکاوی اندیشه های دکتر شریعتی در سه دهه» با حضور کارشناسان 14 بهمن ماه در خانه موزه دکتر شریعتی برگزار شد.



در این نشست، امیر رضایی و دکتر فرید خاتمی پیرامون واکاوی اندیشه های دکتر شریعتی در سه دهه سخنرانی کردند. همچنین برخی از آثار شریعتی نظیر "حج" ، "میعاد با ابراهیم" و "شهادت" نیز توسط دکتر سوسن شریعتی و حجت الاسلام والمسلمین زائری، موضوع بحث و گفتگو قرار گرفت.



همچنین نمایشگاه عکس گذارۀ سی و چهار همزمان با آغاز سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر از 12 تا 22 بهمن ماه در خانه موزه دکتر شریعتی برگزار شد که علاقه مند به بازدید از آثار این نمایشگاه می توانند تا 22 بهمن ماه از ساعت 8 تا 19 به خانه موزه دکتر شریعتی واقع در خیابان جمالزاده شمالی، نرسیده به خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه نادر، پلاک 9 مراجعه نمایند.

رونمایی از کتاب «سبک زندگی اسلامی ایرانی»

کتاب «سبک زندگی اسلامی ایرانی» با حضور نویسنده این اثر و رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا و شماری از پژوهشگران دوشنبه 14 بهمن ماه رونمایی شد.

حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا طی سخنانی بر اهمیت پرداختن به سبک زندگی اسلامی تصریح کرد: زندگی غربی از طریق رسوخ در بطن انواع فناوری ها و محصولات غربْ بنیاد، به حیات ما تحمیل شده است. ما با طرز تفکر توحیدی و روشی که امام خمینی(ره)با فرهنگ طاغوتی برخورد کرد، می توانیم با سبک زندگی غربی مقابله کنیم با این تفاوت که 35 سال از عمر انقلاب گذشته، یک نظام منسجم اسلامی وجود دارد و ملت مسلمان ایران دهها برابر قبل از جهات فکری و معنوی قوی شده اند.

حجت الاسلام احمدحسین شریفی مؤلف کتاب این کتاب نیز در سخنانی با اشاره به اینکه مشکل اصلی آسیبهای سبک زندگی ایرانی ناشی از عدم آموزش صحیح است، گفت: این سؤال برای من همواره بود که چطور پیامبر اکرم(ص) سبک زندگی نیمه وحشی عرب جاهلی را به سبک زندگی تعالی‌جویانه تبدیل کرد؟ به نظرم راز موفقیت حضرت(ص) این است که به آموزشهای عمده اکتفا نفرمودند بلکه آموزشهای عینی و کاربردی را در دستور کار قرار دادند.

نشست نسبت وحی و شهود عرفانی برگزار شد

در نشست نسبت وحی و شهود عرفانی که روز دوشنبه 14 بهمن ماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه و دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث و دکتر همایون همتی استاد دانشگاه و دکتر افضلی دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به ایراد سخنرانی پرداختند.

دومین همایش اعجاز قرآن کریم برگزار شد/ برپایی کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین



به همت کانون فرهنگی بانو مجتهده امین، « کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین»، با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و 105 میهمان خارجی از بیش از 15 کشور جهان چهارشنبه 16 بهمن برگزار شد. در این کنگره آیت الله حائری شیرازی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و حجت الاسلام و المسلمین اختری دبیر کل مجمع اهل بیت(ع)، پیرامون اندیشه و شخصیت علمی و دینی بانو مجتهده امین سخنرانی کردند.

همچنین به همت انجمن علمی اعجاز قرآن ایران و پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی، دومین همایش اعجاز قرآن کریم 16 بهمن ماه برگزار شد.