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۵ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۵۴

كنسرت هنريك ناجي با شيوه اي متفاوت برگزار شد

كنسرت هنريك ناجي با شيوه اي متفاوت برگزار شد

كنسرت "هنريك ناجي" با شيوه اي متفاوت، با اجراي اشعار حكيم عمر خيام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، كنسرت موسيقي تلفيقي "هنريك ناجي" هنرمند و نوازنده سوئدي كه قرار بود طي سه شب به اجراي موسيقايي ترجمه اشعار خيان بپردازد، برگزار شد.

در اين كنسرت نوازندگاني چون پاشا هنجني با ني، رضا آبايي با قيچك، رامين بهنا با كيبورد، درشن آنند با طبلا، همايون نصيري با پركاشن، يحيي الخنسا با درامز و پيتر آكوب با گيتار باس در كنار ناجي كه خود به اجراي گيتار مي پرداخت، حضور داشتند.

اين برنامه در دو بخش برگزار شد و در هر قطعه، سه يا چهار رباعي خيام به زبان انگليسي توسط ناجي خوانده مي شد. در بخش هايي از اين كنسرت نيز نوازندگان پركاشن و طبلا به اجراي دونوازي كوبه اي پرداختند.

ناجي كه با نشاطي خاص روي صحنه حاضر شد و تا پايان اجرا، تماشاگران را به حضور فعال دركنسرت فرا خواند، طي سالهاي اخير همواره علاقمندي اش را به فرهنگ و موسيقي شرقي نشان مي دهد، در اين كنسرت با بهره گيري از سازهاي ايراني و سنتي تم هاي موسيقي ايران را در قالب موسيقي تلفيقي گنجانده بود.

امشب آخرين شب اجراي اين برنامه است كه ساعت 21 در كاخ نياوران برگزار مي شود.

کد مطلب 222991

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