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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

طاهری:

3 طرح آبرسانی در کرمان به بهره برداری می رسد

3 طرح آبرسانی در کرمان به بهره برداری می رسد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از افتتاح سه طرح آبرسانی به فاریاب، قلعه گنج و یزدان شهر طی ایام دهه فجر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۲۲ ميليارد تومان پروژه طی ايام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

طاهری ادامه داد: مخزن و خط انتقال آب فارياب طی ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی از صرف 20 میلیارد ریال اعتبار برای احرای این طرح خبر داد و افزود: طول خطوط جمع آوری و انتقال این پروژه پنج کیلومتر است.

این مسئول حجم مخزن آب این طرح را پنج هزار متر مکعب دانست و ادامه داد: برای اجرای این پروژه 23 حلقه چاه آب حفر و تجهیز شده است.

طاهری همچنین از اجرای طرح آبرسانی به یزدان شهر خبر داد و گفت: برای این طرح نیز  12 ميليارد ريال هزینه شده است.

وی ادامه داد: ساختمان امور آب و فاضلاب شهداد نیز با مساحت هزار و 800 متر در این ایام افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان یادآور شد: 2.2 میلیارد ریال نیز برای این منظور صرف شده است.

وی ادامه داد: احداث مخزن ذخيره ۱۰ هزارمترمكعب طرح آبرساني قلعه گنج، افتتاح ساختمان امور آب و فاضلاب زنگي آباد و اختيار آباد نیز از دیگر طرح هایی است که در این ایام به بهره برداری می رسد.



 

کد مطلب 2229910

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