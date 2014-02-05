3 طرح آبرسانی در کرمان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۲۲ ميليارد تومان پروژه طی ايام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

طاهری ادامه داد: مخزن و خط انتقال آب فارياب طی ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی از صرف 20 میلیارد ریال اعتبار برای احرای این طرح خبر داد و افزود: طول خطوط جمع آوری و انتقال این پروژه پنج کیلومتر است.

این مسئول حجم مخزن آب این طرح را پنج هزار متر مکعب دانست و ادامه داد: برای اجرای این پروژه 23 حلقه چاه آب حفر و تجهیز شده است.

طاهری همچنین از اجرای طرح آبرسانی به یزدان شهر خبر داد و گفت: برای این طرح نیز 12 ميليارد ريال هزینه شده است.

وی ادامه داد: ساختمان امور آب و فاضلاب شهداد نیز با مساحت هزار و 800 متر در این ایام افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان یادآور شد: 2.2 میلیارد ریال نیز برای این منظور صرف شده است.

وی ادامه داد: احداث مخزن ذخيره ۱۰ هزارمترمكعب طرح آبرساني قلعه گنج، افتتاح ساختمان امور آب و فاضلاب زنگي آباد و اختيار آباد نیز از دیگر طرح هایی است که در این ایام به بهره برداری می رسد.







