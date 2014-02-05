بارش برف و افزایش خطر مرگ خاموش با دودکش های ناایمن

هادی الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر به افزایش ارتفاع برف و تداوم سرما چنانچه در بسیاری از استان های شمالی و سردسیر کشور اشاره کرد و افزود: عملکرد وضعیت عادی دودکشهای کوتاه پشت بام و همچنین دودکش های بدون عایق روی بدنه ساختمان ها، مختل می شود که در این صورت خطر گازگرفتگی و مرگ خاموش به شدت افزایش می یابد.

وی اظهارداشت: هم اكنون بيشتر استان هاي كشور سردترين روزها و شب هاي زمستان را مي گذرانند، ارتفاع برف در استان هاي شمالي كشور در 50 سال اخير بي سابقه اعلام شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان گفت: بر اساس اعلام سازمان هواشناسي اين موج سرما و بارش برف تا پايان هفته در سراسر كشور پايدار است.

وی افزود: در کنار خشنودی از بارش برف، پیامدهای حاصل از بارش سنگین و کم سابقه برف از قبیل قطعی برق و آب، افت فشار و حتی احتمال قطعی گاز و سخت شدن دسترسی به مایحتاج ضروری و غیره، آسایش و سلامت میلیون ها نفر از هموطنان در استان های شمالی و سردسیر کشور در خطر است که با همت و رسیدگی به موقع سازمان ها، ارگان ها و ستادهای مرتبط و همراهی همه ایرانی ها، انتظار می رود دغدغه های موجود در اسرع وقت برطرف شود.

الماسی اظهارداشت: آنچه موضوع بحث بوده و جای نگرانی دارد، تهدید جدی سلامتی و حتی جان تعداد زیادی از هموطنان در خانه های شان بواسطه مختل شدن و از کار افتادن دودکش های ناایمن وسایل و سیستم های حرارتی به دلیل تداوم بارش برف و افزایش ارتفاع برف است.

وی اذعان داشت: دودکش همه وسایل و سیستم های حرارتی ساختمان، چنانچه ارتفاع آنها در پشت بام ها کم باشد (کوتاه ) و بویژه اگر کنار یا کنج دیوارهای پشت بام باشند و همچنین دودکش های بدون عایق و ناایمن (بجزء دودکش های فن دار) روی نمای ساختمان ها، در حالت عادی عملکرد ناقص دارند، هرچند خطر گازگرفتگی در حالت عادی نیز منتفی نیست اما با افزایش ارتفاع برف در اطراف دودکش های کوتاه پشت بام و سرد شدن بدنه دودکش های روی نمای ساختمان، احتمال مختل شدن، از کار افتادن و حتی پوشیده شدن آنها زیر برف افزایش می یابد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: در نتیجه به دلیل عدم کارکرد عادی دودکش و پس زدن محصولات احتراق یا بزبان ساده دود، خطر گازگرفتگی و مرگ خاموش به شدت افزایش می یابد و جان ساکنان این ساختمان ها بطور جدی تهدید می شود.

وی افزود: علل اصلی منجر به گازگرفتگی و مرگ خاموش شامل انتشار گاز سمی منواکسید کربن در فضای مسکونی و غیر مسکونی به دلیل نبود دودکش استاندارد و ایمن و یا عدم وجود دودکش با سهم نگران کننده 65 درصد، نبود تهویه مناسب در ساختمان با سهم 20 درصد و استفاده نادرست از وسایل گازسوز در فضای نامناسب با 10 درصد سهم تشکیل می دهد.

الماسی بیان کرد: با توجه به آمار فوق و سهم بالای دودکش های ناایمن در حوادث مرگ خاموش و با درنظر داشتن نکته مورد نظر یعنی مختل شدن عملکرد دودکش های کوتاه پشت بام و دودکش های بدون عایق روی بدنه دیوار ساختمان ها، خطر بروز حوادث گازگرفتگی و مرگ خاموش بشدت افزایش می یابد بنابراین باید بیش از گذشته توصیه های ایمنی را جدی گرفت.

وی در ادامه توصیه کرد: هر روز و هر شب از بازبودن و کارکرد صحیح دودکش انواع وسایل و سیستم های حرارتی ( بخاری، آبگرمکن، شومینه، پکیج و حتی موتورخانه ) و اتصال کامل و محکم تمامی اجزای دودکش و همچنین وجود روزنه یا دریچه ای برای ورود هوای تازه به اتاق و تهویه هوا اطمینان حاصل کنید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان تاکید کرد: تا دیر نشده دودکش های روی بدنه ساختمان ها را عایق و به دیوار محکم کرده و با اضافه کردن طول عمودی دودکش های کوتاه پشت بام، ارتفاع آنها را استاندارد و فقط از کلاهک H برای دودکش های بدون فن استفاده کنید.

وی تصریح کرد: با لمس دودکش از گرم بودن آن مطمئـن و در صورت سرد بودن دودکش، به سرعت وسیله حرارتی را خاموش کنید، سرد بودن بدنه دودکش نشانه خارج نشدن گازهای آلاینده و وارد شدن آن به داخل اتاق بوده و بسیار خطرناک است.

الماسی گفت: استفاده از لوله های فنری یا خرطومی آلومینیومی برای وسایل انواع وسایل گازسوز یا نفت سوز خطرآفرین است و برای ایمنی بیشتر باید از لوله های فلزی بدون منفذ استفاده شود. اتصالات لوله ها نیز باید به قدری محکم باشد که قابل جدا شدن نباشد.

الماسی بیان داشت: دودکش آبگرمکن و هواکش هود آشپزخانه نباید از یک لوله یا مسیر مشترک عبور داده شوند.

وی ادامه داد: در 10 سال گذشته نزدیک به هشت هزار نفر ( میانگین سالیانه 800 نفر) بدلیل بی توجهی و عدم رعایت نکات و توصیه های ایمنی، به دام قاتل نامرئـی افتاده و دچار مرگ خاموش شده اند که این آمار در ایام سرد سال ماهیانه بیش از 100 نفر است درحالیکه با رعایت نکات و توصیه های ایمنی، از عمده این حوادث تلخ می توان پیشگیری کرد.