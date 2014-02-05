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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۶

به مناسبت دهه فجر:

14 واحد صنعتی در فارس افتتاح می شود

14 واحد صنعتی در فارس افتتاح می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: 14 واحد صنعتی با اعتبار بالغ بر 270 میلیارد تومان در فارس افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار فارس ظهر چهار شنبه در مراسم افتتاح چهار طرح صنعتی ، گفت:این چهار طرح با اعتبار بالغ بر 10 میلیارد تومان و اشتغال 110 نفر در شهرک صنعتی شیراز راه اندازی شد.

محمد احمدی تاکید کرد: اولویت اول تلاش برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در فارس است که در این راه از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در استان فارس مورد حمایت کامل قرار دارد تصریح کرد: بانك ها 80 درصد هزينه هاي راه اندازي واحدهاي توليدي را در مقابل 20 درصد آورده متقاضيان تامين مي كنند.

استاندار فارس افزود: پديده بيكاري به صورت غيرقابل قبولي در استان گسترش يافته و امروز جز سه استان اول کشور قرار داریم.

احمدی تصریح کرد: پيام ما به همه مردم فارس تجميع و به كارگيري سرمايه هاي مردمي، تاسيس شركت هاي سرمايه گذاري و تلاش براي رونق توليد و ايجاد اشتغال است.

وي تاكيد كرد: براي تشويق توليد كنندگان و دست اندركاران اين بخش، آمادگي دارم به دورترين نقاط استان سفر كرده و از فعالان اين عرصه قدرداني كنم.

کد مطلب 2229920

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