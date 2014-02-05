در سالن به روی هنرمندان تئاتر در پیشوا بسته شد/ دلخوری هنرمندان از مسئولین

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر حسین شفیعی کارگردان و یکی از هنرمندان با سابقه شهرستان ورامین تصمیم گرفت تا با ساخت نمایش سوپ سنگ لبخند را بر لبان نونهالان و نوجوانان ورامینی و پیشوایی بیاورد.

این نمایش به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر در ورامین در فرهنگسرای رازی و در پیشوا در سالن هلال احمر این شهرستان در حال برگزاری است اما یک اتفاق باعث شد تا این نمایش در پیشوا تحت تأثیر زندانی شدن هنرمندان این نمایش در سالن هلال احمر قرار گیرد.

اتفاق از آنجا آغاز شد که امیرحسین شفیعی پس از اجرای برنامه نمایشی سوپ سنگ در پیشوا لوازم نمایش را برای اجرای مجدد این نمایش در ورامین جمع کرده اما زمانی که قصد خروج از سالن هلال احمر پیشوا را داشته، متوجه شد که مسئولین این سالن به دلیل کثیفی سالن درب را روی هنرمندان قفل کرده و از آنان خواسته اند که سالن را تمیز کنند.

شفیعی در گفتگو با یکی از رسانه ها اظهار داشت: متاسفانه وقتی بچه های نمایش عروسکی سوپ سنگ می خواستند میکسر صدا و وسایل را برای اجرای دیگری انتقال دهند شخص رئیس هلال احمر پیشوا درب سالن به روی هنرمندان تئاتر قفل کرده و هنرمندان را در سالن زندانی می کنند.

این کارگردان افزود: بنده سال ها در استانهای دیگر برای بچه های نمایش اجرا می کردم و خواستم برای یکبار هم که شده لبخند را به لب های بچه های شهر خودم هدیه کنم ولی از انتخابی که داشتم بسیار متاسفانم ، چرا که به گروه ما که ۱۵ سال در استان ها و کشورهای مختلف کار می کند بی احترامی بسیار بزرگی شده است که در هیچ کجا سابقه نداشته است.

وی ادامه داد: وقتی هلال احمر نتواند آرامش را برای ارباب رجوع خودایجاد کند، چگونه می تواند آرامش را در مواقع بحرانی و خطر برای هموطنان و همشهری های خود ایجاد کند و اگر بخواهیم فرهنگ و هنر در پیشوا رشد پیدا کند اول باید با این گونه حرکتها برخورد شود، که چرا با هنرمندانی ارزشی که در سطح کشور شاخص بودند چنین برخوردی شده است.

همچنین رییس اداره فرهنگ و ارشاد پیشوا نیز به شدت از اتفاق اخیر انتقاد کرده و بیان داشت: مسئولیت نظافت سالن با هلال احمر نبوده است، ولی بستن درب سالن توسط هلال احمر پیشو ا به روی هنرمندان و بیان این مطلب که سالن را تمیز کنید و بعد از سالن خارج شوید ، برخورد خیلی زشتی است که با هنرمندان انجام شده است.