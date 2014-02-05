انتقاد مجدد از بی سواد خواندن منتقدان توافقنامه ژنو/ اعتراض به دیدار ظریف و جان کری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور در جلسه علنی روز چهارشنبه توسط هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

20 نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور بر لزوم رعایت شان و حرمت اعضای هیات علمی تاکید کردند و از تقسیم بندی منتقدان توافقنامه ژنو به کم سواد انتقاد کردند.

طبیب زاده نماینده مردم تهران در تذکری به رئیس جمهور از برخورد روحانی با مخالفان ژنو که دور از شان ریاست جمهوری است، انتقاد کرد.

رهبر و طلا نمایندگان مردم تهران در تذکری به رئیس جمهور نسبت به سخنان وی در اجلاس روسای دانشگاهها و کم سواد خواندن منتقدان که عموما قشر دانشگاهی هستند انتقاد کردند.

سعیدی و عارفی در تذکری به وزیر امور خارجه از سکوت ابهام آمیز دستگاه دیپلماسی در مقابل مواضع و سخنان سران آمریکایی به خصوص صحبت های وندی شرمن انتقاد کردند.

اسفنانی نماینده فریدون شهر در مجلس در تذکری به رئیس جمهور از بی تدبیری در توزیع سبد کالا و عدم تخصیص کالا به روستائیان انتقاد کرد.

بشیری و موسوی نمایندگان اهواز در تذکری به وزیر کشور خواستار هماهنگی برای امدادرسانی به مناطق برف زده شمالی شدند.

طاهری و بذرپاش نمایندگان گرگان و تهران در تذکری به رئیس جمهور خواستار پرهیز از بزرگ نشان دادن چند کشور به عنوان ابرقدرت و تعیین کننده شدند.

بیرانوند نماینده بروجرد در تذکری به رئیس جمهور خواستار پرهیز از اظهاراتی که از شان منتقدان توافقنامه ژنو می کاهد و سعی در دو قطبی کردن فضا دارد، شد.

زاکانی و امیرآبادی نمایندگان تهران و قم در تذکری به وزیر کشور خواستار تعیین تکلیف شهردار اسلام آباد شدند.

عمرانی نماینده سمیرم در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار برخورد مقتدرانه از طرف ملت ایران مقابل زورگویان جهان شد تا زورگویان اجازه دخالت در مورد مسائل دفاعی ایران را پیدا نکنند.

رسایی، جراره، کوثری، آشتیانی و ذوالنور در تذکری به وزیر امور خارجه از رفتارهای ظریف با توجه به تهدیدات مکرر سران آمریکایی و دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا انتقاد کردند.