به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي در حاشيه اين بازديد ضمن اشاره به ارتفاع يك متر و 70 سانتي متري برف در مناطق مختلف استان مازندران، گفت: در درجه اول نجات جان انسان‌ها براي ما اهميت دارد و در اين زمينه اقدام به امدادرساني به افراد در راه مانده و گرفتار در كولاك شده است.

وي ضمن اشاره به بارش سنگين و مداوم برف و كولاك در مناطق غرب استان، تصريح كرد: با توجه به حجم بالاي برف و با هماهنگي به عمل آمده 30 دستگاه ماشين آلات راهداري از استان‌هاي معين ( قزوين ، گلستان ، خراسان شمالي ، تهران ، البرز ، زنجان ، سمنان و همدان ) به مازندران ارسال شد.

وزیر راه و شهرسازی يادآور شد: با وجود امكانات و تجهيزات موجود ، نياز سخت افزاري براي بازگشايي راه‌ها وجود نداشته و تنها عامل در جهت تسريع در اجراي عمليات راهداري مديريت بكارگيري از اين امكانات و تجهيزات است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر وضعيت پيك بحران را پشت سر گذاشته ايم، ابراز اميدواري كرد تا 48 ساعت آينده همه مسيرهاي ارتباطي (اعم از روستايي و فرعي) منطقه بازگشايي شود.

وزير راه و شهرسازي از عملكرد به هنگام استاندار مازندران، معاونان و مديران كل استان و همچنين مجموعه راه و شهرسازي قدرداني و خاطر نشان ساخت: اداره كل راه و شهرسازي مازندران در قالب 35 اكيپ راهداري و بكارگيري 160 دستگاه از انواع ماشين آلات راهداري اقدام به برفروبي و يخ زدايي 180 كيلومتر از راه‌هاي اصلي و شرياني غرب استان كرد.