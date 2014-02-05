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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

آخوندی اعلام کرد:

بازگشایی تمام مسيرهاي ارتباطي استان‌های شمالی تا 48 ساعت آينده

بازگشایی تمام مسيرهاي ارتباطي استان‌های شمالی تا 48 ساعت آينده

وزير راه و شهرسازي پس از بازديد از راه‌هاي غرب مازندران، از بازگشایی تمام مسيرهاي ارتباطي استان‌های شمالی تا 48 ساعت آينده خبر داد و گفت: با توجه به تامين ماشين آلات راهداري در منطقه، مديريت به‌كارگيري از آنها مهمترين اولويت كاري راهداران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي در حاشيه اين بازديد ضمن اشاره به ارتفاع يك متر و 70 سانتي متري برف در مناطق مختلف استان مازندران، گفت: در درجه اول نجات جان انسان‌ها براي ما اهميت دارد و در اين زمينه اقدام به امدادرساني به افراد در راه مانده و گرفتار در كولاك شده است.

وي ضمن اشاره به بارش سنگين و مداوم برف و كولاك در مناطق غرب استان، تصريح كرد: با توجه به حجم بالاي برف و با هماهنگي به عمل آمده 30 دستگاه ماشين آلات راهداري از استان‌هاي معين ( قزوين ، گلستان ، خراسان شمالي ، تهران ، البرز ، زنجان ، سمنان و همدان ) به مازندران ارسال شد.

وزیر راه و شهرسازی يادآور شد: با وجود امكانات و تجهيزات موجود ، نياز سخت افزاري براي بازگشايي راه‌ها وجود نداشته و تنها عامل در جهت تسريع در اجراي عمليات راهداري مديريت بكارگيري از اين امكانات و تجهيزات است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر وضعيت پيك بحران را پشت سر گذاشته ايم، ابراز اميدواري كرد تا 48 ساعت آينده همه مسيرهاي ارتباطي (اعم از روستايي و فرعي) منطقه بازگشايي شود.

وزير راه و شهرسازي از عملكرد به هنگام استاندار مازندران، معاونان و مديران كل استان و همچنين مجموعه راه و شهرسازي قدرداني و خاطر نشان ساخت: اداره كل راه و شهرسازي مازندران در قالب 35 اكيپ راهداري و بكارگيري 160 دستگاه از انواع ماشين آلات راهداري اقدام به برفروبي و يخ زدايي 180 كيلومتر از راه‌هاي اصلي و شرياني غرب استان كرد.

کد مطلب 2229929

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