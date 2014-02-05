بازدید استاندار از کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی/ بهره برداری از طرحهای عمرانی مراکان

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان خوی از واحد های مختلف از جمله واحد اداری، کنترل کیفیت و واحد آزمایشگاهی کارخانه سیمان آذرآبادگان این شهرستان بازدید و در جریان روند تولید سیمان در این واحد قرار گرفت.

کارخانه سیمان آذرآبادگان با اعتبار یکهزار و 500میلیارد ریال در زمینی به مساحت 68 هکتار با زیر بنای 10 هزار متر مربع در 18 کیلومتری شهرستان خوی احداث شده است.

این کارخانه با ظرفیت روزانه 300 تن انواع سیمان خاکستری تیپهای یک، دو و پنج به بهره برداری رسیده که شامل بخشهای بارگیری، سیلوهای سیمان، آسیاب مواد، سامانه کنترل مرکزی، سیلوهای کلینگر، بای پس، سنگ شکن و ... است.

آغاز بهره برداری از پروژه های عمرانی روستای مراکان خوی

همچنین بهره برداری از پروژه های عمرانی اجرای فاز اول طرح های هادی روستایی، برق رسانی، آب رسانی و ساختمان دهیاری در محل جدید روستای مراکان خوی با حضور سعادت، مسئولان شهرستانی و مردم منطقه آغاز شد.

استاندار آذربایجان غربی در حاشیه افتتاح این پروژه ها در گفتگو با خبرنگاران گفت: اولویت اول ما در استان اشتغال زایی و رفع مشکل بیکاری است و در سال 93 توسعه زیرساخت های لازم برای تحقق اهداف مورد نظر در شهرها و روستاهای استان آغاز خواهد شد.

قربانعلی سعادت ادامه داد: ارتقا سلامت و ایمنی روستائیان از جمله مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه مدیران و مسئولین استانی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه زیربناهای توسعه در شهرستان خوی فراهم است و گام های خوبی برای رشد و پیشرفت در این شهرستان برداشته شده است.

برای اجرای فاز اول طرح هادی در روستای مرکان سه میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و برای اجرای پروژه های آب رسانی و برق رسانی در این روستا به ترتیب 3 هزار و 20 میلیون ریال و 1370 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

با بهره برداری از شبکه آب رسانی به روستای مرکان 217 خانوار روستایی از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند و 46 خانوار روستایی با اجرای فاز اول برق رسانی به روستا تحت پوشش قرار می گیرند.