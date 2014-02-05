شورای فنی در اداره میراث فرهنگی استان تهران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی خسرو آبادی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در نشست خبری خود که با حضور خبرنگاران در اداره میراث فرهنگی استان تهران برگزار شد گفت: نبود شورای فنی در اداره میراث فرهنگی استان تهران از مشکلاتی بود که همیشه کارشناسان سازمان با آن مواجه بودند چون تعدادی پرونده‌ که مربوط به میراث فرهنگی در دادگاه بود، به علت نبود شورای فنی و بررسی این پرونده‌ها ، به ضرر آثار تاریخی رای می گرفتند منتها با تشکیل این شورا، حوزه کار کارشناسی از حوزه نظارتی و حوزه ارباب رجوع جدا خواهد شد.



رئیس میراث فرهنگی استان تهران گفت: اعضای این شورا پازوکی، دولت‌آبادی، همتی، محیط طباطبایی، سیروس نیا و تکلو از جمله کارشناسان میراث فرهنگی در داخل اداره کل و خارج از آن است. بنابراین با مشورت این شورا صلاحدید میراث فرهنگی استان تهران از این پس تعیین می‌شود در حقیقت این شورا بر میراث فرهنگی چتری می‌گستراند تا بر انجام فعالیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد نظارت کند.

خسرو آبادی تصریح کرد: شورای فنی باید در حوزه میراث فرهنگی همه‌ چیز را رصد کند و از کوچکترین مسئله ای که باعث تخریب آثار تاریخی می‌شود باخبر شود.