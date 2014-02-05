به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اكبر زاده مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي گفت: با تلاش راه و شهرسازي، مديريت بحران ، بنياد مسكن گيلان و كمك بحش خصوصي تا كنون راه 130 روستاي محاصره شده در برف شهرستان صومعه سرا بازگشايي شده است. وي در ادامه افزود: تلاش براي بازگشايي 30 روستاي ديگر اين شهرستان ادامه دارد.

به گفته وی بارش بيش از دو متر برف در صومعه سرا امداد رساني در برخي از مناطق روستايي اين شهرستان را با مشكلاتي مواجه كرده و تمامي دستگاه هاي خدمت رسان در تلاش براي رفع اين مشكلات هستند.

بازگشای راه‌هاي ارتباطي خراسان جنوبي

مالکی مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي گفت: عمليات راهداري و برف‌روبي از شب گذشته توسط نيروهاي راهداري آغاز و تمام راه‌هاي اين استان براي تردد باز و‌ مشكلي وجود ندارد.

وی افزود: در گردنه هاي شهرستان‌هاي قاينات، سربيشه، سرايان و برخي ديگر از شهرستان‌هاي استان عمليات برف‌روبي، شن‌پاشي و نمك‌پاشي انجام ونسبت به بازگشايي راهها اقدام شده است.

وي درخصوص اكيپ هاي راهداري اداره كل راه وشهرسازي استان اذعان داشت: در اين عمليات و در 19 راهدارخانه ثابت و سيار استان 35 دستگاه ماشين‌آلات و 70 راهدار فعاليت داشته‌ و تاكنون مسدود شدن راه گزارش نشده است.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي يادآور شد: تردد در راه‌هاي روستايي و برخي از گردنه‌ها با زنجيرچرخ امكان‌پذير بوده وتوصيه مي شود رانندگان عزيز قبل ازحركت از ايمن بودن خودرو و به همراه داشتن تجهيزات ضروري اطمينان حاصل كنند.



بازگشایی 180 كيلومتر از راه‌هاي اصلي غرب مازندران

مديركل راه و شهرسازي استان مازندران از تلاش شبانه روزي راهداران براي بازگشايي راههاي ارتباطي غرب استان خبر داد و گفت : با همت والاي راهداران 180 كيلومتر از راههاي غرب مازندران ( حدفاصل محمودآباد تا رامسر ) برفروبي و بازگشايي شد.

سيدعلي اسد افزود: پس از بارش سنگين و مداوم برف و كولاك در غرب استان و انسداد محورهاي ارتباطي ، نيروهاي راهداري بلافاصله با تمامي امكانات و ماشين آلات راهداري اقدام با بازگشايي محورهاي ارتباطي كردند.

وي در خصوص اجراي عمليات برفروبي در سطح محورهاي مذكور اظهار داشت : 35 اكيپ راهداري اين اداره كل با در اختيار داشتن 103 دستگاه از انواع ماشين آلات راهداري از جمله لودر ، بلدوزر ، گريدر اقدام به عمليات برفروبي كرده بنابراین با توجه به حجم بالاي برف و با هماهنگي به عمل آمده 30 دستگاه ماشين آلات ديگر نيز از استانهاي معين ( قزوين ، گلستان ، خراسان شمالي ، تهران ، البرز ، زنجان ، سمنان و همدان ) به مجموعه اين اداره كل اضافه گرديده كه جا دارد از تمامي مديران كل استانهاي مذكور به منظور همكاري و تعامل ارزشمندشان قدرداني نمايم.

مديركل راه و شهرسازي مازندران از توان سخت افزاري بخش خصوصي براي اجراي عمليات برفروبي گفت و تصريح كرد: علاوه بر امكانات موجود اين اداره كل و ديگر دستگاه هاي اجرايي توانستيم با تعامل و همكاري 27 دستگاه از انواع ماشين آلات راهسازي و راهداري از بخش خصوصي و پيمانكاران اين حوزه بكار گيري نماييم.

اسد تصريح كرد: در راستاي عمليات تداركات و پشتيباني نيز 200 نفر از نيروهاي انساني مجرب و متخصص در قالب اكيپ هاي تعميرات ، تعويض روغن و سوخت ، جوشكاري و برش در منطقه مستقر شدند.

وي در خصوص بازگشايي ديگر محورهاي غرب استان افزود : در حال حاضر تمامي پتانسيل اجرايي اين اداره كل صرف بازگشايي محورهاي روستايي و فرعي اين مناطق شده كه پيش بيني مي‌شود حداكثر تا ظرف 48 ساعت آينده تمامي راه‌هاي ارتباطي مذكور بازگشايي و تردد درآنها برقرار شود.

مديركل راه و شهرسازي مازندران خاطرنشان ساخت: تجربه ثابت كرده است علاوه بر بكارگيري تمامي امكانات از قبيل ماشين آلات راهداري و تجهيزات لازم جهت مقابله با حوادث و راهداري زمستاني مهم ترين عامل مديريت صحيح و منطقي و به موقع بوده لذا از تمامي عزيزان تقاضا داشته دركليه عمليات ها و شرايط كاري حضور فعال موثر و نظارت مستقيم داشته باشند.



تلاش برای بازگشای راه مسدود شده 10روستاي دهگلان



رئيس اداره راه و شهرسازي دهگلان گفت: بارش بارف راه ارتباطي 10 روستاي اين شهرستان رامسدود كرده است كه راهداران پرتلاش شهرستان در حال باز گشايي آنها هستند و ظرف امروز و فردا باز خواهند شد.

محمود قبادي گفت: به علت بارش برف راه ارتباطي 10 روستا مسدود شده است كه فرسودگي دستگاه‌ها مانع برف‌روبي مطلوب در روستاهاي اين شهرستان مي‌شود.

قبادي در ادامه به تعدادي از روستاهاي مسدود شده اين شهرستان اشاره كرد و گفت: روستاهاي قلعه‌گاه، شابلاغي، چشمه دراز، رامل، آلي‌پينك، تازه‌آباد، كاني‌گلزار، گزگزاره و سراب شيخ‌حسن از جمله اين روستاها هستند.

وي با بيان اينكه اكيپ‌هاي زمستاني در راهدارخانه‌هاي دهگلان مستقر هستند، گفت: راهداران اين شهرستان با تلاش‌هاي شبانه‌روزي سعي دارند كه هرچه زودتر اين مهم برطرف شود.

رئيس اداره راه و شهرسازي دهگلان با بيان اينكه عوامل اجرايي براي رفع اين مهم در مسير هستند، خاطرنشان كرد: كولاك شديد و بارش برف مانع اصلي در رفع اين مشكل است.

قبادي با اشاره به اينكه 5 دستگاه برف‌روبي اين شهرستان به علت فرسودگي و نقص فني از كار افتاده‌اند، تصريح كرد: مسئولان بايد بيشتر به اين مهم توجه كرده و اعتبارات خاصي را به اين زمينه اختصاص دهند.

وي با ابراز تاسف از فرسودگي دستگاه‌هاي برفروبي دهگلان اذعان داشت: فرسودگي دستگاه‌ها عامل اصلي كندي در روند برف‌روبي روستاهاي اين شهرستان است كه اين خود مانع خدمات‌رساني مطلوب مي‌شود.

رئيس اداره راه و شهرسازي دهگلان در پايان از هموطنان خواست از مسافرت‌هاي غيرضروري پرهيز كرده و يا ماشين‌هاي خود را به زنجيرچرخ و وسايل گرمايشي مجهز كنند.



تردد در گردنه هاي استان كرمانشاه با زنجير چرخ مقدوراست



مدير كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه گفت: تمامي راههاي استان باز اما درگردنه ها تردد با زنجيرچرخ مقدور است. فدايي اظهار داشت: با توجه به بارش فراوان برف طي روز گذشته و امروز، تمامي راه‌هاي استان باز بوده و تردد درآنها با احتياط كامل برقرار بوده و در گردنه‌ها تردد با زنجيرچرخ مقدور است.

وي در ادامه افزود: عوامل وهمكاران راهدار ما تا صبح امروز نسبت به تيغه زني وبرفروبي ونمك پاشي محورها اقدام كرده و ازانسداد راهها جلوگيري كرده و به دليل برودت هوا ويخ زدگي درگردنه ها ونقاط صعب البوري مانند بيدسرخ، قلاجه، سرميل، خسروآباد، آجين وسه راهي شهدا تردد فقط بازنجيرچرخ مقدور است.

وي درپايان توصيه‌هايي براي رانندگان داشت و گفت: از رانندگان گرامي تقاضامنديم ازسفرهاي غيرضروري پرهيز و قبل ازهرگونه اقدام به تردد درسطح راه‌هاي استان با شماره تلفن هاي 4233332 و 4233333 مركزمديرت راه‌هاي استان تماس گرفته و از چگونگي وضعيت راهها ومسير موردنظر اطلاعات كافي را دريافت كنند.

