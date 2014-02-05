جشنواره جابربن حیان در اردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور زندآور ظهر امروز در ابتدای این مراسم با بیان اهمیت و جایگاه پژوهش و تحقیق در بین دانش‌آموزان اظهار داشت: 11 آموزشگاه ابتدایی تعداد 65 طرح خود را جهت شرکت در مرحله شهرستانی جشنواره جابربن حیان اردستان ارائه کردند.

وی اهداف برپایی این جشنواره را ترغیب دانش آموزان به انجام کارهای تحقیقاتی، نهادینه شدن فعالیت های پژوهشی در جامعه و تشویق نونهالان و نوجوانان به علم آموزی دانست و افزود: اثرات برپایی چنین برنامه‌هایی در پیشرفت علمی و کشف استعدادهای دانش‌آموزان غیر قابل انکار است.

مدیر آموزش و پرورش اردستان با بیان اینکه در پایان این جشنواره، دانش‌آموزان منتخب مورد تشویق قرار خواهند گرفت بیان داشت: هفت طرح‌ که بالاترین امتیازات را کسب کردند به مرحله استانی جشنواره جابر ابن حیان فرستاده می‌شوند.

زندآور یادآور شد: آثار ارسالی به جشنواره در قالب نمایشگاه برای بازدید عموم تا پایان دهه فجر در سالن مرکز تحقیقات اردستان دایر است.

