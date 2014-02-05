مشکلی در تردد قطارهای محور شمال وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به رغم برف سنگین و شرایط نامساعد جوی، کار جابجایی مسافران با حداکثر ظرفیت انجام می شود و مشکلی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: در چند روز اخیر با وجود بارش های سنگین برف و بوران در محور فیروزکوه کلیه قطارهای مسافری راه آهن شمال بدون هیچ وقفه ای سیر کرده وکار جابجایی مسافران با حداکثر ظرفیت انجام می شود.

وی گفت: در شرایطی که راههای مواصلاتی و جاده بواسطه شرایط جوی برف و باران مسدود می شود طبیعتاً هجوم مسافران به سمت راه آهن خیلی زیاد می شود بنابراین در اینگونه مواقع مامورین راه آهن همه تلاش خود را جهت سلامت سیر قطارها انجام می دهند تا مسافران با خاطری آسوده به مقصد برسند.

مدیرکل راه آهن شمال گفت: در مواقعی که اوضاع جوی نامساعد می شود ممکن است در بعضی مواقع ناشی از شرایط خاص تاخیرات کوتاه مدت در به مقصد رسیدن قطارها پیش آید که تلاش مامورین فنی راه آهن به حداقل رساندن این تاخیرات است.

گران پاشا خاطر نشان کرد: همه عوامل راه آهن از جمله راهداران ، مامورین سیرو حرکت ، پست های بازدید ، لکوموتیورانان ، کارکنان خط و ابنیه فنی و همه نیروهای پشتیبانی راه آهن عموماً در مواقع بحرانی و خاص بصورت 24 ساعته در حالت آماده کامل در همه ایستگاهها قرار دارند تا انشاالله شرائط جوی به حالت عادی برگردد.

وی تاکید کرد: راه آهن شمال از مدت ها قبل تمهیدات و پیش بینی های لازم در شریئط جوی نامساعد جوی انجام داده تا در شرایط ضرور هیچ مشکلی برای قطارها پیش نیاید.



