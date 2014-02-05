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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

تربیت جسمی و روانی کودکان توسط والدین جدی گرفته شود

تربیت جسمی و روانی کودکان توسط والدین جدی گرفته شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه تاکستان گفت: برای تحقق تربیت دینی و اسلامی در کودکان والدین باید نیازهای عاطفی و روانی کودکان را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، گرامیداشت فجر 57 ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) شهرداری قزوین، گرامی داشته شد.

حجت الاسلام زهرایی در این مراسم 10 راهکار و معیار تربیت درست کودکان و نوجوانان را تشریح کرد و اظهارداشت: تربیت جسمانی، روانی و اجتماعی در مرحله اول، از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: در این بخشها والدین علاوه بر اینکه مایحتاج زندگی و جسمانی کودک و نوجوان را برطرف می کنند، سازگاری آنها را با محیط افزایش می دهند و ضمن تقویت روابط عاطفی در آنها، تلاش می کنند هوش اجتماعی آنها ارتقاء یابد.

زهرایی در خصوص تربیت اخلاقی و عاطفی تصریح کرد: فرزندان باید به ارزشها و هنجارها آشنا باشند، والدین نیز به متناسب سن آنها، باید این ارزشها را بشناسند و به آنها آموزش دهند.

وی در ادامه بر تجهیز فرزندان خانواده به جنبه های مختلف تربیت عقلانی و هنری نیز تأکید کرد و گفت: اتخاذ تصمیم درست در مواقع خطر و بحران، از مزایای مهم این تربیت است و در تربیت هنری کودکان و نوجوانان فرا می گیرند که چطور اوقات فراغت سالمی داشته باشند.

حجت الاسلام زهرایی تربیت اقتصادی و جنسی را نیز از دیگر مقوله های تربیتی دانست و ادامه داد: والدین باید به بلوغ فرزندان خود توجه داشته باشند چراکه بروز بحران هویتی، بحران شخصیتی و عاطفی زمانی در فرزند نوجوان بروز پیدا می کند که به خواسته های او بی توجهی شود.

در این مراسم که با حضور مربیان و هنرجویان فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) و خانواده آنها برگزار شد، ضمن اجرای برنامه های شاد و مسابقه های مختلف، در پایان از مربیان و هنرجویان برتر تجلیل شد.

کد مطلب 2229943

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