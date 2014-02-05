بیمارستان 300 تخت خوابی تبریز در ابتدای بزرگراه تبریز- سهند احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن سیدی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تبریز با اشاره به اینکه معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی دو بیمارستان و 12 درمانگاه دارد، گفت: در درمان مستقیم تمام بیماران از خدمات رایگان و دیگر مزیت های سازمان بهره مند هستند که از ابتدای سال تا دی‌ماه 92 بیش از 836 میلیارد تومان تعهدات بلندمدت و کوتاه ‌مدت به بیمه‌ شدگان و مستمری‌ بگیران تأمین‌اجتماعی آذربایجان‌شرقی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در 9 ماهه سال 92 تعداد بستریهای این بخش به 27 هزار و 760 مورد رسید، افزود: این میزان در مدت مشابه سال قبل 27 هزار نفر بود که شاهد رشد 3.2 درصدی هستیم.

سیدی همچنین با بیان اینکه ضریب اشغال تخت نسبت به سال گذشته در مراکز درمانی این سازمان رشد 4.5 درصدی داشته، ادامه داد: نخستین مرکز تحقیقات و توسعه‌ ی پژوهش‌های بالینی مدیریت درمان تأمین اجتماعی در محل بیمارستان استاد عالی ‌نسب تبریز راه‌اندازی شد که باعث رشد خدمات مطلوب به شهروندان می شود.

وی با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی اولیه این مرکز مبلغی نزدیک به 200 میلیون ریال هزینه شده، گفت: در سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۱۵ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر از خدمات درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی دراستان آذربایجان شرقی بهره‌مند شده اند.

سیدی با بیان اینکه تکنولوژی های جدید در اورژانس بیمارستان عالی نسب نصب شده، ادامه داد: در بحث PCI بیمارانی که دچار سکته مغزی شده اند در زمان حیاتی می توانند مورد بازبینی های دقیق و پیشرفته ی پزشکی شوند تا سرعت درمان این بیماران افزایش یابد.

وی در خصوص داروهای سرطانی بیماران خاص نیز گفت: داروهای این بیماران مورد تعهد یکصد درصدی سازمان قرار دارد که در خصوص داروهای خارجی دیگر نیز بیمه تامین اجتماعی 75 درصد را طبق قانون پرداخت می کند.