آغاز جشنواره فیلم فجر اصفهان با اکران فیلم "بیگانه"

علی تمنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در نخستین روز جشنواره فیلم فجر اصفهان دو فیلم "بیگانه" و "ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه" در سینما سپاهان و هر کدام در سه سانس اکران می شود.



وی با اشاره به داستان این فیلم تاکید کرد: بیگانه فیلمی از بهرام توکلی کارگردان فیلم هایی همچون «پابرهنه در بهشت»، «پرسه در مه»، «اینجا بدون من»، «آسمان زرد کم عمق» است که چند روز از زندگی خانواده‌ای که درگیر مشکلات روزمره خود هستند را روایت می کند.



معاون هنری سینمایی اداره ارشاد اصفهان افزود: مهناز افشار، امیر جعفری،‌ پانته‌آ بهرام و هومن برق‌نورد و علی صالحی بازیگرانی هستند که در فیلم بیگانه به بازی پرداخته اند.



وی با اشاره به اکران فیلم یک آگهی تسلیت برای روزنامه به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان نیز بیان داشت: فیلمنامه این فیلم که موضوعی اجتماعی را روایت می کند و به داستان ریحان و طاها می پردازد که مدتی است به واسطه یک آگهی در روزنامه مشغول پرستاری از پیرمردی به نام منوچهر آصف هستند و با وقوع اتفاقاتی بر سر دو راهی تصمیم‌گیری قرار می گیرند.



تمنایی با بیان اینکه این فیلم نخستین اثر بلند سینمایی ابراهیم ابراهیمیان است، گفت: صابر ابر و نازنین بیانی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند و پریوش نظریه، خسرو بامداد، رابعه مدنی، نقی سیف جمالی و سورن مناچکانیان نیز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.



وی اضافه کرد: فیلم بیگانه در سه سانس و در ساعت های 10، 16 و 20 و ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه نیز در سانس هاس 14، 18 و 22 در سینما سپاهان اکران می شود.