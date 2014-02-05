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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۲

هیئت فوتبال اصفهان اعلام کرد/

فروش 8 هزار بلیت برای شهرآورد اصفهان/ تقسیم جایگاه هواداران سپاهان و ذوب‌آهن

فروش 8 هزار بلیت برای شهرآورد اصفهان/ تقسیم جایگاه هواداران سپاهان و ذوب‌آهن

اصفهان – خبرگزاری مهر: 8 هزار بلیت از سوی هیئت فوتبال اصفهان برای شهرآورد اصفهان در نظر گرفته شده و در روز جمعه به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی دیدار تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر این دیدار صبح امروز در فرمانداری لنجان برگزار شد.

تیم‌های ذوب‌آهن  و سپاهان در حالی روز جمعه هفته جاری به مصاف یکدیگر می‌روند و هیئت فوتبال استان اصفهان با هماهنگی یگان ویژه انتظامی برگزاری این دیدار را برعهده دارد.

در همین راستا جلسه هماهنگی این دیدار روز چهارشنبه در محل فرمانداری لنجان برگزار شد و در پایان تصمیمات لازمه اتخاذ شد.

در این جلسه قرار شد که درب‌های ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای این بازی از ساعت 12 جمعه باز شود و آغاز بلیت فروشی همزمان با باز شدن درب‌های ورزشگاه، توسط هیئت فوتبال استان اصفهان انجام می‌شود.

بر اساس مصوبات این جلسه، سکوهای (1، 2، 17 و 18) به تماشاگران تیم مهمان یعنی ذوب‌آهن  اصفهان تعلق گرفت و سایر ظرفیت ورزشگاه در اختیار تیم میزبان یعنی سپاهان اصفهان است.

همچنین هیئت فوتبال اصفهان اعلام کرده که 8 هزار بلیت برای این دیدار در نظر گرفته شده و قیمت بلیت برای این بازی 5 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2229951

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