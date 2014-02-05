به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی دیدار تیمهای سپاهان و ذوبآهن در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر این دیدار صبح امروز در فرمانداری لنجان برگزار شد.
تیمهای ذوبآهن و سپاهان در حالی روز جمعه هفته جاری به مصاف یکدیگر میروند و هیئت فوتبال استان اصفهان با هماهنگی یگان ویژه انتظامی برگزاری این دیدار را برعهده دارد.
در همین راستا جلسه هماهنگی این دیدار روز چهارشنبه در محل فرمانداری لنجان برگزار شد و در پایان تصمیمات لازمه اتخاذ شد.
در این جلسه قرار شد که دربهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای این بازی از ساعت 12 جمعه باز شود و آغاز بلیت فروشی همزمان با باز شدن دربهای ورزشگاه، توسط هیئت فوتبال استان اصفهان انجام میشود.
بر اساس مصوبات این جلسه، سکوهای (1، 2، 17 و 18) به تماشاگران تیم مهمان یعنی ذوبآهن اصفهان تعلق گرفت و سایر ظرفیت ورزشگاه در اختیار تیم میزبان یعنی سپاهان اصفهان است.
همچنین هیئت فوتبال اصفهان اعلام کرده که 8 هزار بلیت برای این دیدار در نظر گرفته شده و قیمت بلیت برای این بازی 5 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
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