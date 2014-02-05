5 طرح کشاورزی در لرستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها اظهار داشت: در پنجمین روز از دهه مبارک فجر طرح آبیاری تحت فشار در سطح 13 هکتار با 437 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و 114 میلیون ریال آورده مجری در روستای قلعه میرعلی واقع در گریت خرم آباد به بهره برداری رسید.

مهرداد غضنفری ادامه داد: همچنین با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستان دوره چگنی طرح پرورش ماهی به ظرفیت 20 تن با 960 میلیون ریال استفاده از تسهیلات بانکی از محل طرح توسعه کشاورزی و 240 میلیون ریال آورده مجری با اشتغالزایی چهار نفر در روستای پیر شمس الدین افتتاح شد.

وی افزود: طرح پرورش گاو شیری به ظرفیت 200 راس با استفاده از دو هزار و 700 میلیون ریال تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه و 300 میلیون ریال سهم آورده مجری طرح با اشتغالزایی مستقیم سه نفر در روستای برکه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بیان داشت: به طور همزمان طرح آبیاری تحت فشار با 540 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 60 میلیون ریال آورده مجری با اشتغالزایی دو نفر در روستای چرخستانه به بهره برداری رسید.

غضنفری افزود: همچنین با حضور جمعی از مسئولین شهرستان خرم آباد طرح پرواربندی گوساله به ظرفیت 200 راس در روستای سراب جلدان با استفاده از پنج هزار و 600 میلیون ریال تسهیلات بانکی و هزار و 400 میلیون ریال آورده مجری با اشتغالزایی چهار نفر به بهره برداری رسید.