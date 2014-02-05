تشریح محورهای مذاکرات سفر رئیس‌ جمهوری آلمان به هند/ کاهش 10 درصدی شاخص بورس تایلند

هند



خبرگزاری آلمان از سفر پنج روزه رئیس‌ جمهوری آلمان به هند با هدف گفتگو درباره مسائل اقتصادی، مسائل مربوط به حقوق بشر و مبارزه با فقر در هند و دیدار با پراناب موکرجی همتای هندی خبر داد و نوشت: یواخیم گائوک پس از دهلی نو روز یکشنبه در سفر به میانمار با آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل دیدار می کند.



شبه جزیره کره



به نوشته یونهاپ، درحالیکه تنها چند روز از انتقاد کره شمالی از آمریکا به خاطر تاخیر در برگزاری مذاکرات شش جانبه نگذشته است، پیونگ یانگ این بار از واشنگتن به خاطر مانع تراشی در ارتقای روابط بین دو کره و دامن زدن به تنش‌ ها در شبه‌ جزیره کره انتقاد کرد.



خبرگزاری فرانسه نیز می نویسد: دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای شرقی با اشاره به مذاکرات خود در پکن، سئول و توکیو درباره افزایش تنش های فزاینده در منطقه تاکید کرد که یک طرف نمی تواند مشکلات را به تنهایی حل کند و چین و ژاپن به عنوان دو اقتصاد بزرگ آسیا باید در راستای منافع شهروندانشان با یکدیگر همکاری کنند.



تایلند



بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز شب گذشته در بیانیه ای با تاکید بر لزوم خویشتنداری طرفین در جریان تنش ها در تایلند، احترام به حقوق اجتماعی مردم این کشور و انجام هرچه سریعتر مذاکرات درباره تعطیلی شماری از حوزه های رای گیری به خاطر گسترش موج تظاهرات ضد دولتی ابراز تاسف کرد.



رویترز نیز با اشاره به کاهش 10 درصدی شاخص بورس تایلند از زمان آغاز درگیریها در ماه نوامبر تاکنون می نویسد: بانک مرکزی تایلند درباره تاثیر ادامه بحران این کشور بر اقتصاد رو به افول تایلند که وابسته حضور گردشگران است، هشدار داده است.



پاکستان



نیشن نیز از کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن 30 فرد دیگر بر اثر انفجار در خط راه آهن در مسیر حرکت قطار مسافری شالیمار در نزدیکی شهر کراچی خبر داد که از شهر کراچی به مقصد لاهور در شرق پاکستان در حال حرکت بود.



این رسانه پاکستانی با اشاره به واژگونی هفت قطار بر اثر این انفجار یک کودک را از جمله قربانیان انفجار توصیف کرد.



نیشن همچنین گزارش داد که پس از این انفجار نیروهای پلیس و تیم های امداد و نجات در محل حادثه حاضر شده و مجروحین را برای معالجه به بیمارستان های اطراف منتقل کردند.



روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی از کاهش میزان حملات پهپادی آمریکا در پاکستان از دسامبر سال گذشته میلادی تاکنون خبر داد.