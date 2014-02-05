مراسم همبستگي با كشمير در كنسولگري پاكستان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سركنسول پاكستان در مشهد ، قاضي حبيب الرحمان ظهر چهار شنبه در جشن همبستگي با كشمير در جمع خبرنگاران با بيان اينكه دولت و مردم پاكستان با برپايي اين جشن در پنجم فوريه در سراسر جهان همبستگي خود را با مردم كشمير اعلام مي كنند،گفت: هدف از اين اعلام همبستگي كه همزمان در پاكستان نيز انجام مي شود اعلام حمايت مردم كشور ما از آرمان هاي عدالت خواهانه مردم جامو و كشمير است.

قاضي حبيب الرحمان با بيان اين نكته كه مردم جامو و كشمير رنجشان هنوز هم ادامه دارد ابراز كرد: محروميت و خشونت به بدترين شكل براي مردم اين كشمير با ناديده گرفتن حق خودمختاري آنان ادامه دارد.

وي گفت: پاكستاني ها بر طبق قطع نامه به حل اختلافات با هند بر طبق مذاكره در خصوص موضوع جامو و كشمير پايبند است.

سركنسول پاكستان در مشهد عنوان كرد: مسئولان كشور پاكستان از هند دعوت كرده اند كه در گفتمان فراگير و نتيجه محور شركت كنند.

اين مسئول پاكستاني همچنين ابراز اميدوراي كرد كه جامعه بين المللي نيز در حمايت از مردم كشمير براي رسيدن به حق خود مختاري نقش خود را ايفا كند.

قاضي حبيب الرحمان به كشته شدگان در مبارزات شهروندان كشميري براي رسيدن به خودمختاري اداي احترام كرد و گفت: رئيس جمهور پاكستان، ممنون حسين به اين مناسبت پيام خود را ابلاغ كرده و تجديد عهد اخلاقي و سياسي و ديپلماتيك خود و مردم كشور پاكستان را اعلام كرده است.