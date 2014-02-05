توسعه مدارس علمیه خواهران در قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران و اساتید مدارس حوزه‌های علمیه خواهران ظهر چهارشنبه با امام جمعه استان دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله هادی باریک‌بین در این دیدار با بیان اینکه در ایام‌ دهه فجر سال 57 حوادث مبارکی رقم خورده است اظهارداشت: این انقلاب عظیم با رهبری امام راحل، اتحاد و وفاق مردم ایران و همراهی روحانیت به پیروزی رسید.

امام جمعه قزوین با اشاره به نقش تاثیرگذار مدارس حوزه‌های علمیه خواهران عنوان کرد: حوزه‌های علمیه خواهران که در استان قزوین فعالیت خوبی دارند، نقش تاثیرگذاری در عرصه‌های مختلف دارد.

وی ضمن تاکید بر گسترش مدارس حوزه‌های علمیه خواهران در استان قزوین خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه خواهران و اساتید آنان در دفاع از دین و ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مسائل اخلاقی و دینی گام‌های موثری برداشته که باید از مدیران و مسئولان این مدارس قدردانی شود.

وی خطاب به مدیران و اساتید مدارس علمیه خواهران استان قزوین تصریح کرد: همه شما مدیران و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران این استان در راستای تاثیرگذاری هرچه بیشتر تعالیمی که به طلاب خواهران می‌آموزید، تلاش می‌کنید که جای قدردانی است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت حرکت علمی و پژوهشی در مدارس علمیه گفت: باید همواره حرکت علمی و پژوهشی برای طلاب تداوم داشته باشد و آشنایی بیشتری با صرف و نحو و لغات عربی حاصل شود.

آیت الله باریک ‌بین تصریح کرد: در حال حاضر رشته‌های مختلفی در مدارس حوزه‌های علمیه خواهران و برادران توسط اساتید در حال تدریس است که باید این حرکت شتاب بیشتری به خود بگیرد.

وی با بیان اینکه توجه به قرآن باید در اولویت مدارس علمیه باشد، اظهارداشت: باید کتاب آسمانی قرآن را که شامل نکات اخلاقی و دینی است و پیام‌های ائمه معصومین (ع) در مدارس علمیه از سوی اساتید و طلاب مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: باید مشکلات و موارد مطرح شده در مدارس حوزه‌های علمیه خواهران مورد بررسی قرار گرفته و هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.