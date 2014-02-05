مسابقات آمادگی جسمانی بانوان ادارات بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه نصرالهی مسئول امور بانوان فرمانداری ویژه بروجرد ظهر چهارشنبه در حاشیه این مسابقات در گفتگو با مهر اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر مسابقات آمادگی جسمانی به منظور سطح ارتقاء سلامت بانوان شاغل در سطح بروجرد برگزار شد.

وی تصریح کرد: این مسابقات با حضور 40 نفر از بانوان شاغل در هفت رده سنی در سالن ورزشی الغدیر بروجرد برگزار شد.

مسئول امور بانوان فرمانداری ویژه بروجرد ادامه داد: به نفر اول این مسابقات به رسم یاد بود هدایایی اهداء و به نفرات دوم و سوم لوح قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی اعطاء شد.

وی یادآور شد: برگزاری اینگونه مسابقات و برنامه های متنوع ورزشی، فرهنگی، تفریحی و سرگرمی موجب افزایش سطح کارآیی و ایجاد نشاط و شادابی در بین بانوان شاغل می شود.