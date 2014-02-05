كاراته كاهاي نوجوان و جوان خراسان رضوي به مسابقات انتخابي تيم ملي اعزام مي شوند

هادي اكبري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم كاراته خراسان رضوي در رده سني نوجوانان و جوانان كه از حدود يكسال قبل در چند دوره اردوي آمادگي حضور داشته اند به منظور شركت در مسابقات اردوي آمادگي تيم ملي كاراته در روزهاي 14 و15 بهمن ماه به استان فارس اعزام خواهند شد.

وي افزود: تيم كاراته خراسان رضوي همواره جزء تيم هاي مدال آور استان بوده و قهرمانان خوبي در اين رشته به ورزش كشور معرفي شده اند.

اميري با اشاره به مسابقات انتخابي تيم ملي كاراته كشور در شيراز گفت: منتخبان كارته كشور از همه استان ها در روزهاي 14 و 15 بهمن ماه سال جاري به منظور حضور در تيم ملي طي دو روز با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

وي افزود: مسابقات انتخابي تيم ملي كاراته كشور بالاترين سطح مسابقات كاراته كشور است كه هر ساله برگزار مي شود و شش كاراته كاي نوجوان و شش كارته كاي جوان استان به اين مسابقات اعزام خواهند شد.