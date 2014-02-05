61 میلیارد ریال برای اجرای طرح های فاضلاب اردبیل هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه توسعه شبکه فاضلاب در اردبیل افزود: با این میزان اعتبار از ابتدای امسال تاکنون بیش از 46 کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضلاب در استان انجام شده است.

وی روند توسعه شبکه فاضلاب استان اردبیل را با توجه به تخصیص های اعتباری مطلوب ارزیابی کرد و متذکر شد: هم اکنون 10 پروژه طرح فاضلاب در سطح تمام شهرستان های استان در دست اجراست.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان شبکه فاضلاب در شهرهای پارس آباد، بیله سوار، اردبیل، مشگین شهر، گرمی، کوثر، خلخال، نیر، نمین و سرعین عملیاتی شده و در حال اجراست.

وی با بیان اینکه این طرح ها با سرعت قابل قبولی با توجه به اعتبارات تخصیصی پیگیری می شود، یادآور شد: علاوه بر این، اجرای پنج طرح تصفیه خانه فاضلاب نیز در استان عملیاتی شده که روند اجرایی این تصفیه خانه ها با سرعت و دقت ادامه دارد.

حسن زاده تاکید کرد که از مجموع این طرح ها تاکنون تصفیه خانه های بیله سوار با پیشرفت فیزیکی 83 درصد، پارس آباد 53 درصد، سرعین 35 درصد، نیر 16 درصد و کوثر 27 درصد پیشرفت داشته اند.

وی ادامه داد: این پروژه ها به منظور تسریع در روند اجرایی و تکمیل آن در کوتاه ترین زمان ممکن، نیازمند توجه بویژه در حوزه تخصیص اعتبار هستند.