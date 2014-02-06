به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره ملی تاریخ‌دانان ایران هم اکنون در شهر جیرفت در جنوب استان کرمان در حال برگزاری است، جیرفت یکی از غنی ترین مراکز تاریخی استان کرمان و تمدن ایران محسوب می شود و از این تمدن به عنوان حلقه مفقوده ای یاد می شود که می تواند بسیاری از ابهامات تاریخی را پاسخگو باشد اما کمبود اعتبار سالهاست مطالعه بر روی این محوطه های تاریخی به خصوص محوطه ارت را به دست فراموشی سپرده است.

دیر زمانی نیست که از حفاریهای غیر مجاز و تعجب آور قاچاقچیان غیر مجاز در این محوطه تاریخی می گذرد.

بدون شک حفاریهایی که در دشتهای جیرفت پس از سیلاب گسترده در این منطقه صورت گرفت نمونه ای حرکت غیر مسئولانه در قابل تاریخ و تمدن کهن جیرفت بود.

اما پس از همین حفاریها بود که مسئولان میراث فرهنگی هم پی بردند در جیرفت محوطه تاریخی وجود دارد و درنهایت تمدنهای تاریخی ارت در این منطقه کشف شد و شهر دقیانوس از زیر خواب سر برآورد.

تپه های تاریخی کنار صندل شمال و جنوبی مهمترین کشفیات تاریخی در مجموعه محوطه های تاریخی جیرفت محسوب می شود که در کناره رودخانه هلیل رودقرار دارند.

کشف ساختار زیگوراتی، دست ساخته های زیبا و منحصر به فرد، کتیبه های گوناگون و قدیمی ترین کتیبه جهان که همچنان رمز گشایی نشده است از جمله داشته های این تمدن غنی است.

هزاران قطعه اشیاء به تاراج رفته در محوطه مطوط آباد نیز از قاچاقچیان باز پس گرفته شد و البته بخشی هم قاچاق شد.

سود ناشی از محوطه های تاریخی موجود در استان کرمان چنان زیر دندان قاچاقچیان مزه داده است که با وجود مراقبتهای گسترده اما هنوز هم استان کرمان یکی از مکانهای فعالیت گروههای حفاری غیر مجاز است.

این اقتصاد زیر زمینی آنقدر برای قاچاقچیان سود اور بوده است که حتی در مواردی سعی می کنند اشای تقلبی را به جای عتیقه در بازار سیاه بفروشند و از سوی دیگر نیز برخی از این گروههای اشای قاچاق را برای فروش به کرمان منتقل کردند که البته با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی در کرمان نا کام ماندند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در خصوص میزان کشفیات اشیای قاچاق طی سال جاری در استان کرمان از کشف هزار و 915 شی تاریخی خبر می دهد که البته آماری قابل توجه نیز می باشد.

کنار صندل در آغوش فرسایش و بی توجهی/ جنوب کرمان هدف اصلی حفاران غیر مجاز

محسن موحدی همچنین از دستگیری 26 حفار غیر مجاز در استان کرمان طی این مدت خبر می دهد و شهرستانهای جنوبی استان کرمان را در صدر لیست قاچاقچیان می داند و در نهایت ارزوئیه و بافت نیز از مکانهای مورد توجه قاچاقچیان است.

وی اشیای سفالی، مفرغی و سنگی و حتی شیشه ای را در کنار سکه های تاریخی از جمله اشیای کشف شده می داند که پس از کشف مورد نگهداری و مراقبت قرار می گیرند.

وی از استقرار یگانهای حفاظت میراث فرهنگی در محوطه های تاریخی و سرکشی مداوم خبر داد و گفت: با متخلفان برخرورد قانونی می شود و اجازه فعالیت حفارهای غیر مجاز را در استان کرمان نمی دهیم.

اما این تنها چالشی نیست که محوطه های تاریخی کرمان با آنها دست به گریبان است به طور خاص اگر محوطه های تاریخی جنوب کرمان و تپه های کنار صندل را در نظر بگیریم به سادگی می توان متوجه شد که این تپه ها قربانی کمبود اعتبار شده اند.

این کمبود اعتبار ارتباطی با تحریمها و شرایط اقتصادی کنونی ندارد بلکه سالهاست که اعتبار مورد نیاز برای حفاظت و نگهداری از این محوطه های تاریخی در نظر گرفته نمی شود و گویی ترجیح داده شده که این محوطه تاریخی بار دیگر به تاریخ بپیوندد.

بارانهای سیل آسای جنوب کرمان و بادهای شدید عمانی همچون شلاقی آثار به جای مانده از هزاران سال قبل از میلاد مسیح در جنوب کرمان را هدف قرار داده اند.

هر چند در سالهای ابتدایی سقفی برای این تپه ها در نظر گرفته شده بود اما هم اکنون و پس از حفاری و نمایان شدن آثار این تمدن بر روی تپه ها متاسفانه این آثار هم اکنون زیر شلاق فرسایش قرار گرفته اند و کمتر توجهی به این تمدن می شود.

این درحالی است که به گفته محققان و دانشمندان باستانشناسی تمدن ارت حلقه ای مفقوده در تمدن شرق است همچنین کشف قدیمی ترین لوح جهان حتی نظریه ها در خصوص تمدن مخترع خط در جهان را تغییر داده است و به این ترتیب ایرانیها نخستین کسانی بودند که خط را کشف کردند اما گویی تمامی این داشته ها فراموش شده است و تحقیقات و مطالعات در خصوص این تمدن بسیار کند پیش می رود.

امروز نیز شاید به دلیل وجود همین تمدن کهن است که همایش تاریخدانان در جیرفت آغاز می شود و تاریخ دانان کشور گردهم جمع می شوند.

برگزاری همایش تاریخ دانان در جیرفت

سرپرست فرمانداری جیرفت در خصوص برگزاری این همایش به خبرنگار مهر گفت: این همایش از دیروز به مدت سه روز در تالار ابرار جیرفت آغاز شده است

احمد امینی روش ادامه داد: در این کنگره ملی تاریخ دانان ایران گرد هم جمع می شوند و سند تاریخ جیرفت نیز در این کنگره تدوین خواهد شد.

وی از دعوت بیش از 300 نفر به این کنگره خبر داد و گفت: این افراد از دانشمندان، محققان، دانشجویان رشته تاریخ محسوب می شوند.

امینی روش گفت: در این همایش برخی میهمانان ویژه از جمله باستانی پاریزی حضور دارند.

سرپرست فرمانداری جیرفت افزود: طبق کاوشهای سالهای اخیر در جیرفت تمدن این شهر از جمله غنی ترین تمدنهای تاریخی جهان است.

7 هزار سال تمدن نیاز به تحقیق و مطالعه بیشتر دارد

وی گفت: این تمدن 7 هزار ساله از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است.

یکی از اهداف این کنگره از سوی فرماندار جیرفت تدوین سند تاریخی جیرفت و اراده به یونسکو است.

فرماندار جیرفت همچنین از برگزاری نمایشگاهی با 16 غرفه برای معرفی دستاوردهای و صنایع دستی شهرستان جیرفت خبر داد.

وی همچنین از ارسال 80 مقاله به این کنگره خبر داد و گفت: پس از بررسی های صورت گرفته 21 مقاله به بخش پایانی راه یافته است.

بی توجهی به تمدن جیرفت مایه تاسف است/ محوطه های تاریخی کرمان باید مورد توجه ویژه قرار گیرند

مدیرکل اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی نیز که به منظور شرکت در این کنگره به جیرفت سفر کرده است نیز در خصوص محوطه های تاریخی استان کرمان گفت: کرمان یکی از از تاریخی ترین استانهای کشور محسوب می شود و دارای محوطه های تاریخی متعددی است که نگهداری از انها دارای ارش بسیار بالایی است.

علی اسلام پناه متاسفانه آن گونه که باید به این ظرفیتها پرداخته نشده است بطور مثال بسیاری از کشورهای جهان به تمدن 7 هزار ساله جیرفت به عنوان یک امتیاز نگریسته می شود اما در داخل کشور کمتر توجهی به این مهم می شود.

وی تصریح کرد: تمدن جیرفت پس از سیلابی در چند سال قبل کشف شد و دارای اهمیت بسیار بالا است بطوریکه جامعه بین الملل به ان به عنوان یکی از کشفهای تاریخی معاصر یاد می کند و هزاران مقاله در ژونالهای ایتالیایی و فرانوسی در این خصوص نگراش شده است اما در داخل کشور تعداد معدودی کار مطالعاتی و علمی روی این تمدن صورت گرفته است.

اسلامپناه افزود: باید میراث فرهنگی توجه بیشتری به این تمدن تاریخی کند زیرا این تمدن پتانسیل این را دارد که بسیاری از مفروضات قبلی را تغییر دهد و اینکه تاکنون اقدامی در این خصوص نشده است تاسف اور است.

وی از تمدن جیرفت به عنوان الهام بخش تمدن بین النهرین یاد کرد و گفت: اگر سیلاب در جیرفت جاری نمی شد هنوز هم اثری از این تمدن نبود و در حال حاضر که می دانیم چنین تمدنی در ایران وجود دارد باید در راستای معرفی ان گام برداریم.