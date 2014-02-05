اختتامیه جشنواره استانی شعر فجر/ 14 منتخب جشنواره شعر فجر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر بزرگداشت خلیل عمرانی جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی، هنرمندان و اصحاب شعر و قلم در فرهنگسرای رازی برگزار شد.



حجت الاسلام سید محسن محمودی در این مراسم در سخنانی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در سال 57 به رهبری امام خمینی (ره) توانستند بعد از سالها مبارزه با رژیم ستمشاهی پهلوی به پیروزی نائل آیند و با پیروزی مردم مومن ایران اسلامی در مقابل رژیم ظالم پهلوی بسیاری از معادلات دولت های استکباری به هم خورد و اتفاقی چنین بزرگ پیام آزادی را به دیگر مردم جهان رساند و برگزاری مراسمات دهه فجر فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم و رشادت های مبارزان انقلابی به جوانان است و برگزاری جشن های ایام الله دهه فجر راه مناسبی برای آشنایی نسل سوم و چهارم بعد از انقلاب است.



رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران افزود: امام(ره) كشور ما را آزاد كرد و یکه و تنها فریاد آزادی خواهی را در 15 خرداد سر داد و این فریاد پس از 15 سال در سال 57 به پیروزی رسید و به برکت انقلاب عزیز اسلامی امروز کشور ما ماهواره به فضا می فرستد، موشک های امروز ایران اسلامی لرزه به اندام دشمنان افکنده، این دشمنان جایگاه ایران را می دانند و به همین دلیل جرات حمله به این کشور را ندارند، این خود باوری را مدیون حرکت امام(ره) هستیم.



وی به تلاشهای دشمن در راستای انحراف جوانان اشاره کرد و یادآور شد: در شرایط کنونی دشمن تمام توان خود را برای تضعیف باورهای دینی و کم رنگ نمودن آن بین جوانان بکار بسته و وظیفه ما در برابر این ترفند دشمنان فرهنگ سازی دینی و تقویت آن بین جوانان است.



هنرمندان نقش به سزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند



جعفر کاظمی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از روش‌های تبیین حقایق انقلاب اسلامی استفاده از هنر و روش‌های هنری است که هم ماندگاری آن بیشتر است و هم می‌تواند تاثیر مفید داشته باشد.



رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین اضافه کرد: هنر مقوله ای است که هنرمندان با استفاده از آن می توانند در جهت ترویج و توسعه انقلاب قدم بردارند و روحیه نشاط و شادابی را در جامعه ایجاد کنند.



وی بیان داشت: در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هنرمندان نقش بسزایی داشتند که هیچ‌گاه اثر سروده‌های حماسی که اراده جوانان را در برابر قدرت توپ و تانک و مسلسل برتری می‌بخشید از اذهان پاک نمی‌شود.



مسئول کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین افزود: مهمترین وجه تمایز انقلاب اسلامی ایران و انقلاب‌های دیگر ریشه در اهداف مذهبی و فرهنگی آن است، انقلاب اسلامی با تکیه بر ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی و با هدف والای استقرار قوانین و موازین الهی در کلیه شئونات فردی و اجتماعی مردم ایران رخ داد.



کاظمی تأکید کرد: امروز هنرمندان کشور دارای ظرفیت ها و پتانسیل بسیار بالایی هستند و در صورت حمایت مسئولان و با تجمیع این هنرمندان، می‌‌توان گام‌های ارزشمندی در عرصه تبلیغ دین با ابزار هنر انجام داد و شاهد دست‌آوردهای خوبی نیز در این عرصه شد.



وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران توانست با کسب دستاوردهای عظیم ملی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی تحول شگرف بین‌المللی و منطقه‌ای پدید‌آورد و با رسوخ در اعماق قلب مسلمانان محروم و مستضعف جهان ام‌القری ایران را در جهان اسلام تثبیت کند.



کاظمی متذکر شد: از آنجا که انقلاب شکوهمند اسلامی دارای ماهیت فرهنگی است و امروز بر طبق فرامین مقام معظم رهبری باید کارهای فرهنگی در سطج جامعه بیش از پیش گسترش یابد و ایام دهه مبارک فجر که یادآور خاطرات و حماسه سازی مردم ایران در مقابل رژیم ضد فرهنگی و دژخیم پهلوی است، بهترین فرصت برای آشنایی نسل سوم انقلاب با اهداف عالیه فرهنگی این نظام مقدس می باشد و کمیته فرهنگی و هنری نیز در ستاد دهه فجر تصمیم به برگزاری مراسم فرهنگی و هنری با انسجام بیشتر در سطح شهرستان ورامین گرفته است.



حضور بیش از 70 شاعر در جشنواره استانی شعر فجر



دبیر علمی نخستین جشنواره شاعران بسیجی شرق استان تهران در حاشیه مراسم مذکور که در فرهنگسرای رازی برگزار گردید گفت:برگزاری این جشنواره کاملا به صورت خودجوش بوده و ادارات ورزش جوانان،ب سیج دانشجویی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی ما را در این مسیر همراهی کردند.



وی تصریح کرد: علیرغم فرصت کمی که برای جمع آوری آثار بوده و نیز اغلب تبلیغات ما به صورت پیامک و تماس تلفنی بوده است بیش از 70 شاعر بیش از 270 اثر ارائه دادند.



منوچهر سوری ادامه داد:بعد از داوری در بخش کلاسیک پنج نفر منتخب به نام های فرشاد فروزان، حمید عزیز آبادی فراهانی، نیما مقدم، سید مهدی میرآقایی و عباس وهاج در بخش شعر نو و آقایان مجید ابراهیمی و محسن فعله گری، خانم الهه تاجیک زاده، طاهره ده پایینی و مهناز خسروآبادی و در مجموعه 14 نفر منتخب در موضوعات ویژه انقلاب اسلامی جایزه شادروان خلیل عمرانی انتخاب شدند.



ارسال 200 اثر به دبیرخانه جشنواره شعر فجر



عضو انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان استان تهران نیز در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مصوبه سازمان بسیج هنرمندان استان تهران در خصوص برپایی جشنواره شعر فجر در سال جاری، هنرمندان ورامین با اعلام آمادگی در کمتر از 3 هفته اقدام به ارایه فراخوان با موضوعات آزاد و انقلاب و امام کردند.



حسین عبدی افزود: براین اساس بیش از 200 آثار به دبیرخانه ارسال شد که از این بین 10 شعر بعنوان برگزیده و 5 اثر نیز با داوری اساتید مجرب ، شایسته تقدیر اعلام شدند.



وی ادامه داد: در این مراسم از تمامی مسئولان کانونهای فعال ادبی جنوب شرق، شاعران پیشکسوت جنوب شرق، فعالان ادبی شهرستان ورامین در استان تهران و سه نفر از برگزیدگان بین المللی فجر که طی هفت دوره از جمله نمایندگان افتخار آفرین ورامین بودند، تجلیل بعمل آمد.



عبدی اضافه کرد: این جشنواره به همت کانون بسیج هنرمندان شهرستان ورامین و باهمکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین، سپاه ناحیه ورامین، ستاد برگزاری دهه مبارک فجر، شهرداری ورامین، مراکز دانشجویی و اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین برگزار می گردد.



این مسئول عنوان کرد: از جمله اهداف پیش بینی شده برای برپایی جشنواره فوق را می توان به ایجاد وحدت و همدلی بین شاعران در راستای ترویج همدلی انقلاب جهت همدلی بین مردم برشمرد.



14 اثر منتخب جشنواره شعر مشخص شد



صدیقه مرادزاده نیز در حاشه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این مراسم به نام خلیل عمرانی از شاعران انقلابی که سال گذشته دعوت حق را لبیک گفت نام گذاری گردیده که امیدواریم به جهت تکریم پیشکسوتان این عرصه، از این قبیل برنامه ها در دستور کار قرار گیرد.



مسئول دبیرخانه جشنواره شعر فجر افزود: آثار در کمتر از 3 هفته به دبیرخانه ارسال شد و در پایان توسط داوران جشنواره به سرپرستی محمد تقی قشقایی در مرحله گزینش قرار گرفت و 14 اثر منتخب معرفی گردید .



وی با اشاره به دریافت آثار ارسال شده اظهار داشت: بعد از پایان مهلت ارسال آثار، بیش از 200 شعر در قالبهای مختلف شعری به دبیرخانه ارسال شد و در اختیار داوران جشنواره شعر فجر قرار گرفت.



میرزاده گفت: باید از فعالان برپایی این مراسم همچون حسین عبدی دبیر برگزاری، محمدتقی قشقایی و منوچهر سوری دبیران علمی و فنی، حسین قربانی دبیر اجرایی، مهرداد انتظاری، فرشاد فروزان، مهدی میرآقایی و علیرضا فرجی به جهت برپایی جشنواره شعر فجر تقدیر کرد.



در پایان از 14 نفر منتخب نخستین جشنواره شاعران بسیجی شرق استان تهران تقدیر گردید که در متن تقدیر نامه ای که با امضاء حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران، مرتضی مومنی فر رییس کمیته بسیج ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین و جعفر کاظمی رییس کمیته فرهنگی هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین رسیده بود آمده است: شاعران و فرزانگان قلم همیشه در تکاپوی رهایی و گسستن انسان از قید و بند و حصار و قفس عالم خاک به ملکوت بوده اند.



در تقدیر نامه تأکید شده بود: یقینا تاثیر این سبکبالی هاست که زیبایی جهان هستی را بر لوح خاطرات تصویر می کند، لذا بدین وسیله از شما که با شرکت در برگزاری نخستین جشنواره شعر بسیج هنرمندان در سی و پنجمین بهار آزادی حضور داشتید تشکر و قدردانی می کنیم.