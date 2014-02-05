به گزارش خبرگزاري مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک یوم الله 22 بهمن افزود: انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور نیز مانند سایر بنیانهای جامعه ایرانی تأثیر بسزایی بر جای گذاشته به طوری که از زمان مدیریت شهید آیت الله بهشتی تاکنون حرکت بالنده دستگاه قضایی تداوم یافته است.
رئیس دستگاه قضا «حرکت در چارچوب نظام الهی » را شاخص فعالیت قوه قضاییه دانست و تأکید کرد: آنچه برای جامعه الهی و معنوی ما حائز اهمیت است این است که تصویب و اجرای قوانین قضایی کشور منطبق با تعالیم اسلام باشد و بر اساس تحقق همین مطالبه عمومی میتوانیم بفهمیم که جهت حرکت دستگاه قضا درست بوده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه از نظر ساختار، تشکیلات و همچنین در مقام عمل یعنی ایجاد امنیت، مبارزه با فساد و احقاق حق، پیشرفتهای قابل توجهی داشته است اظهار کرد: پالایش قوانین قضایی از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و دهها قانون از دیگر دستاوردهای نظام قضایی کشور است که همه این دستاوردها مرهون تلاشهای مسئولان عالی قضایی و همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در 35 سال گذشته بوده است.
رئیس قوه قضاییه حملات ضدانقلاب و عملکرد نظام قضایی کشور را نشانهای بر « صحت مسیر حرکت » قوه قضاییه و اهمیت جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد: دستگاه قضا در ایجاد امنیت و جلوگیری از مفاسد پیشگام است به همین دلیل برخی از ضدانقلاب خارج نشین به منظور سست کردن پایههای نظام، این دستگاه را مورد هدف قرار دادهاند ولذا برخی از آنان توصیه میکنند تا جهت حملات به سوی قوه قضاییه باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه « تخریب قوه قضاییه، در اصل تخریب نظام است » افزود: دستگاه قضایی همواره از نقد حقوقی و سازنده استقبال میکند و اگر انتقادها را درست تشخیص دهد، بر مبنای آن عملکرد خود را تصحیح میکند کمااینکه در بسیاری از موارد اینگونه عمل نموده است، اما مسلماً نقد غیر از افترا، توهین و زمینهسازی برای تخریب نظام است.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته از ضدانقلاب انتظاری جز تخریب نیست اما از شخصیتها و رسانههای داخلی توقع نداریم که همان ادعاها را تکرار کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه با صلابت در « مسیر صحیح خود » حرکت خواهد کرد، خطاب به مردم عزیز ایران گفت: خادمان شما در قوه قضاییه با همه توان در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت گام برمیدارند و تلاش دارند کاستیها را برطرف نمایند.
رئیس دستگاه قضا از اعلام و انتشار برخی آمارهای نادرست از جمله ادعای وجود 17 میلیون پرونده انباشته شده در دستگاه قضایی توسط برخی مسئولان خارج از دستگاه قضایی انتقاد کرد و افزود: هر چند که این آمار ناآگاهانه بیان شده است اما جای این گلایه هست که چرا بدون بررسی کافی، اعداد و ارقامی مطرح میشود که هیچ واقعیت ندارد. این درست است که سالانه حدود 13 میلیون پرونده در دستگاه قضایی آمار میشود و این فرایند ثبت در تمامی مراجع رسیدگی است اما باید توجه داشت اولاً این آمار نشانگر این تعداد شکایت یا دادخواست در دستگاه قضایی نیست چون یک پرونده در مراحل مختلف دادرسی به ثبت میرسد و جزء آمار محسوب میشود ولذا ممکن است یک شکایت در نهایت در مراجع مختلف ده بار ثبت شده ولذا ده پرونده محسوب شود. اینگونه احتساب پروندهها، علل الاصول اشکالی ندارد ولکن باید توجه داشت که از این آمار مثلاً 13 میلیونی استنباط نشود که 13 میلیون جرم یا حادثه حقوقی در کشور وجود دارد و ثانیاً مهمتر آنکه در هر حال وقتی 13 میلیون پرونده سالانه به دستگاه قضایی وارد میشود، گاه بیش از 13 میلیون پرونده هم مختومه میشود. یعنی در هیچ زمانی این عدد پرونده در یکزمان در دستگاه قضایی جمع نمی شود. پرونده گویی همچون رودی جاری در حال حرکتند و بنابراین شاید عشری از عدد مذکور هم در یک زمان در دستگاه قضایی انباشت نباشد.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش پیروزی انقلاب اسلامی را مصداق آیه « انا فتحنا لک فتحا مبینا» دانست و تصریح کرد: برای کسانی که در آن زمان حضور داشتند فشارهای استبدادی رژیم طاغوت را لمس میکردند، روش ضددینی و وابستگی کشور به غرب را مشاهده می کردند، پیروزی انقلاب اسلامی به معنای واقعی « فتح مبین و انقلاب نور» بود.
رئیس قوه قضاییه با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت کنونی کشور پس از رویدادهای انقلاب به دنیا آمدهاند، از ارزیابی ریشههای شکلگیری انقلاب بر اساس معیارهای « صوری وشکلی » انتقاد کرد و گفت: شاخص ارزیابیها نمیتواند فقط به ظاهر متکی باشد و برای نمونه فراوانی یا کمبود ارزاق عمومی را معیار اصلی ارزیابی انقلاب تلقی کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه « بنیان ، ماهیت و غایت » انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام(ره) با دیگر انقلابهای جهان متفاوت بود اظهار کرد: گرچه در انقلاب اسلامی ایران و برخی انقلابهای دیگر از جمله انقلاب بلشویکی روسیه که منجر به شکلگیری اتحاد جماهیر شوروی شد، شباهتهایی در ظاهر به چشم می خورد و برای نمونه هر دو انقلاب نظامی سلطنتی را برچیدند، اما ماهیت انقلابها در گرو شکل ظاهری آنها نیست، بلکه بنیانهای معرفت شناختی و هستی شناسانه و همچنین اهداف اصلی انقلاب نقش تعیین کننده را در ماهیت انقلاب برعهده دارند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: برای مومنانی که وحی الهی را پذیرفته بودند، هدف انقلاب به وجود آوردن حکومتی برای به فعلیت رساندن این وحی الهی بود . رهبر عظیم الشأن انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی هم همواره از اسلام سخن میگفت و تمام حیاتش را وقف مردم و به فعلیت رساندن تعالیم انبیا کرد. بنابراین چنین انقلابی را نمیتوان با انقلاب مبتنی بر مارکسیسم که ضدفطرت بشری، وحی الهی و تعالیم انبیا است مقایسه کرد.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: مسلمانان اعتقاد دارند حق تعالی که محیط بر همه عوالم است، برای هدایت بشر تعالیمی را فروفرستاده است. ما اعتقادمان این است که خداوند آیات نورانی خویش را نازل فرموده تا انسانها را از ظلمت به نور ببرد همانطور که خداوند در قرآن کریم میفرماید: هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ عَلَی عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ .
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح تفاوت ماهیت انقلاب اسلامی با حرکت های آزادیخواهانه مبتنی بر اندیشه لیبرال دموکراسی پرداخت و گفت: لیبرال دموکراسی که با ادعای آزادی بشر یک نظریه فلسفی را بنیان حرکت های اجتماعی قرار داده است، در عمل بمب هستهای را میسازد، انباشت میکند و حتی بر سر مردم فرومیریزد اما رهبر انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشههای الهی و به عنوان مرجع دینی ، ساخت، انباشت و به کار بردن سلاح هستهای حرام اعلام میکند.
آیت الله آملی لاریجانی ارزیابی انقلاب اسلامی بر اساس شاخص های ظاهری را « جفا به انقلاب » توصیف کرد و افزود: گاهی مشاهده میشود که در ارزیابی کارآمدی انقلاب برخی از کمبودها از جمله تأمین ارزاق ملاک قرار میگیرد که این نوع ارزیابیها جای تأسف دارد؛ البته وظیفه نظام اسلامی است که رفاه عمومی را هم برای آحاد ملت فراهم کند، اما هیچگاه نباید این موضوع شاخص ارزیابی اصلی انقلاب قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا « استقلال، عزت و خودباوری » را یکی دیگر از اهداف انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: تا پیش از انقلاب مردم ما هرگز یک رأیگیری واقعی را تجربه نکرده بودند، اما امروز مرد و زن ، پیر و جوان نه تنها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند بلکه احساس وظیفه میکنندکه با بصیرت و بر اساس شاخص های روشن دینی در پای صندوق های رأی حاضر شوند که این خودآگاهی و خود باوری را انقلاب اسلامی به مردم عطا کرده است.
آیت الله آملی لاریجانی خودباوری انقلابی را پرتوی از آموزه قرآنی« فان العزه لله و لرسوله و للمومنین » خواند و گفت: پیام انقلاب اسلامی این است که ای انسان اگر میخواهی در حیات خود عزیز باشی باید به جایی تکیه داشته باشی که منبع عزت است.
رئیس قوه قضاییه « فراهم شدن بستر شکوفایی استعدادها » را هدف دیگر انقلاب و البته شاخص ارزیابی آن معرفی کرد وافزود: انقلاب با همه فشارهای استکبار جهانی و تحریمهای نظام سلطه در 35 سال گذشته، اکنون به شکوفایی در حرکت های علمی و پیشرفت در فناوری رسیده که برای دنیا خیره کننده است البته این شکوفایی به حوزه علمی مختص نیست بلکه جنبههای مدنی و سیاسی را نیز در برمیگیرد.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با توجه به درپیش بودن یوم الله 22 بهمن تصریح کرد: حضور مردم در راهپیماییهای 35 سال اخیر، افزون بر دلگرمی مسئولان و تقویت انسجام ملی، پیامدهای عظیم خارجی نیز دارد زیرا نشاندهنده اقتدار کشور، همدلی جامعه و بیتاثیر بودن فشارهای بیگانگان است.
رئیس قوه قضاییه افزود: امیدواریم امسال هم همه مردم عزیز ما یکصدا، با نشاط و با صلابت در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کنند و انشاء ا... وحدتی را که از بسیاری از سلاحها در شکست دشمن موثرتر است، بار دیگر نشان دهند.
در ادامه این جلسه مسئولان عالی قضایی به بحث و بررسی در خصوص لایحه آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعاده گردیده بود پرداختند و ادامه بحث به جلسه آینده موکول شد.
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