زنی که برای نجات همسایه ها جان خود را از دست داد/ روایت فداکاری مادر برای نجات فرزندان معلول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته وقتی فاطمه اوغان مادر خانواده متوجه ایجاد حریق در گوشه منزل مسکونی خود می شود با سر و صدا از همسایه های خود کمک می طلبد و برای انتقال فرزندان خود دست به کار می شود که در این حادثه این مادر و زن همسایه که برای کمک به آنها وارد منزل آنها می شود دچار آتش سوزی می شوند و جان خود را از دست می دهند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این آتش سوزی گفت: یکی از جان باختگان، مادر دو معلول بوده که در میان آتش گیر افتاده بود و دیگری یکی از همسایگان آنهاست که برای کمک به آنها وارد خانه شده بود.

سعید اسماعیل پور گفت: طی اولین تماس تلفنی شهروندی با سامانه 125 آتش نشانی مبنی بر اینکه حریقی در بلوار جهادیه سمنان، به وقوع پیوسته است، مرکز پیام و ارتباطات سازمان بلافاصله پس از آدرس گیری و بررسی صحت و سقم موضوع و اعلام به ایستگاه مربوطه، با تعداد دو دستگاه خودروی عملیات امداد و نجات پیشرو سبک و اطفاء حریق سنگین به محل حادثه، اعزام و در ساعت 14:09:15 به محل حادثه رسید.

وی اظهار کرد: تا زمان رسیدن ماموران آتش نشانی به محل حادثه، در حالی که تمام فضای ساختمان را آتش فرا گرفته و افراد نیز در داخل ساختمان مانده بودند، هیچکس در خصوص اطفاء و یا خارج کردن افراد اقدامی نکرده بود.

اسماعیل پور با بیان اینکه نیروهای عملیاتی به محض رسیدن به محل حادثه درخواست پشتیبانی و نیروی کمکی می کنند، افزود: نیروهای حاضر در محل همزمان به دو تیم تقسیم شد که یک تیم اقدام به عملیات اطفاء و مهار آتش کرد و تیم دوم وارد ساختمان حریق زده شد و به محض ورود به هال با اولین جنازه متوفی مواجه شد که سریعا آن را به حیاط منزل، منتقل و مجددا وارد ساختمان شدند.

وی ادامه داد: تیم نجات پس از جستجوی فضای دودآلود و در آشپزخانه با دو فرزند معلول ذهنی مواجه شد که با توجه به دود زدگی و احتمال خفگی، آتش نشانان ماسک دستگاه تنفسی خود را به معلولان زده و آنها را زنده از ساختمان خارج کردند و سپس متوفی دوم که در حیاط خلوت ضلع شمالی ساختمان بود را رویت کرده و به خارج از ساختمان منتقل کردند.

اسماعیل پور تصریح کرد: از بررسی‌های اولیه و شواهد و آثار به جای مانده به نظر می‌رسد آتش سوزی از گوشه فضای هال خانه که کانون حریق بوده بوقوع پیوسته و پس از رسیدن شعله به لوله‌های مسی روشنایی گازشهری باعث ذوب شدن و تشدید آتش سوزی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به بسته بودن درب‌ها و پنجره‌ها و خام سوزی لوازم و وسایل درحال اشتعال، دود و گازهای قابل اشتعال در فضای هال ساختمان انباشته شد که به محض بازشدن درب چوبی هال توسط متوفی و وارد شدن ناگهانی اکسی‍‍‍ژن، پدیده "بک درفت" یا برگشت شعله و انفجار و سپس آتش سوزی صورت گرفت که در پی این انفجار و به علت شدت موج انفجار، حادثه منجر به کشته شدن دو زن در همان لحظات اولیه و سوختگی شدید دو نفر معلول ذهنی می‌شود.

اميد وفادار فرزند مرحومه مغفوره صغري وفادار بانويي که در اين حادثه و انفجار فداکارانه و صادقانه جان خود را نثار کرد، گفت: متاسفانه در اين ماجرا، آتش نشاني شهر علي رغم تمام تلاش هاي صورت گرفته در مهار و اطفاي حريق و ايمن سازي محيط گرچه کمي دير به محل حادثه رسيد اما آمبولانس و ماموران امداد و نجات به موقع در محل حادثه حضور داشتند.

انتظار ما از مسئولان و نهادهاي امر اين است که در حمايت از بازماندگان اين خانواده به ويژه همسر داغدار با حقوق و درآمد اندک که بازنشسته راه آهن است و حتي برخي مواقع در آژانس کار مي کند، نهايت تلاش و همکاري را کنند، تا وي بتواند از عهده بزرگ کردن دو فرزند معلول خود و ديگر فرزند خود برآيد.

استاندار سمنان خواستار تامین مسکن خانواده آسیب دیده شد

همچنین استاندار سمنان که طی روزهای گذشته به اتفاق معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل حادثه آتش سوزی اخیر حضور یافته بود ضمن بازدید از منزل آسیب دیده از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، کمیته امداد، بهزیستی و کار و رفاه اجتماعی خواست مسائل و مشکلات خانواده دوست‌محمدی و فرزندان توانخواه ذهنی آنها را که در حال درمان هستند بطور جدی بررسی و حل کنند.

محمد وکیلی گفت: دستگاه‌های مربوطه باید به خانواده‌های آسیب دیده در آتش سوزی اخیر مساعدت و کمک کنند.

وی همچنین خواستار تامین مسکن مناسب برای این خانواده شد.

استاندار سمنان همچنین از صدا و سیما و دستگاه‌های فرهنگی خواست تا در زمینه اطلاع رسانی از حرکت انسان دوستانه این دو مادر در نجات این فرشتگان تلاش کنند تا جامعه اسلامی از فداکاری‌های مردم خوب سمنان مطلع شوند.

استاندار سمنان پس از وقوع این حادثه به اتفاق همراهان با حضور در منزل خانواده وفادار دیگر جان باخته این حادثه ضمن عرض تسلیت، درگذشت مرحومه خانم وفادار را به خانواده آن تسلیت و از ایثار و از خودگذشتگی این مادر سمنانی که خود را در میان آتش و خطر انداخت و موجب نجات دو فرزند توانخواه ذهنی همسایه خود شد تجلیل و تقدیر کرد.

در پایان این دیدار نیز استاندار با اهدا لوح به خانواده های دوستمحمدی و وفادار از این دو خانواده بابت حس انسان دوستی و رشادتی که در این حادثه انجام داده اند تقدیر کرد.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان دستور تجهیز آنی منزل مددجویان دوستمحمدی را صادر کرد

حجت الاسلام علی پهلوان در بازدیدی که به همراه اعظم نقیبی معاون توانبخشی ، محقق رئیس بهزیستی شهرستان سمنان، رمضانپور مسئول حراست و تعدادی از کارشناسان از منزل دچار حریق شده خانواده دوستمحمدی داشت دستور تجهیز آنی منزل این خانواده در مسکن مهر را صادر کرد.

پهلوان از تلاش های همسایه این خانواده که با همت والای خود توانسته اند جان دو فرزند معلول را نجات دهد تشکر نمود و فداکاری و ایثار را از خصائل ملت اسلامی ایران دانست.

لازم به ذکر است فرزندان معلول این خانواده که دچار سوختگی شده اند اکنون در بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان ساری بستری هستند.