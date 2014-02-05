  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

سی و یکمین مقاله شفاهی حسن رحیم پور منتشر شد/ تهدیدهای علیه انقلاب همچنان زنده و قابل بازگشت است

سی و یکمین مقاله شفاهی حسن رحیم پور منتشر شد/ تهدیدهای علیه انقلاب همچنان زنده و قابل بازگشت است

سی و یکمین مقاله شفاهی حسن رحیم پور که در سال 1380 ایراد شده است، منتشر شد. در شرایط کنونی شنیدن این سخنان از دو جهت فایده دارد: نخست آنکه در دهه گذشته چه تهدیدهایی متوجه انقلاب بوده و این خطرات و تهدیدها همچنان زنده و قابل بازگشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و یکمین مقاله شفاهی حسن رحیم پور منتشر شد.

این سخنرانی در سال 1380 ایراد شده است. در آن زمان جریانهای انشعابی از اهداف و شعارهای انقلاب در درون حاکمیت جمهوری اسلامی نفوذ کرده و در جهت لیبرالیزه کردن جمهوری اسلامی و سازش با قدرتهای جهانی و عقب نشینی از اصول انقلاب اقدامات برنامه ریزی شده ای را در سطح رسانه ها و نیز نهادهای فرهنگی و دانشگاهی تعقیب می کردند.

در شرایط کنونی نیز شنیدن این سخنان از دو جهت فایده، بلکه ضرورت دارد: نخست آنکه باید دانست در دهه گذشته چه تهدیدهایی متوجه انقلاب بوده است و دیگر آنکه این خطرات و تهدیدها همچنان زنده و قابل بازگشت است.

علاقه مندان به دریافت این فایل صوتی می توانند اینجا http://dl.nahad.ir/hoze/80/80-18-Enghlab%20Hadafghiri.mp3 کلیک کنند!

کد مطلب 2229986

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