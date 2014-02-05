خروج از میدان تحریم ها همانند دفاع مقدس با مدیریت صحیح مسیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا احمدی ظهر چهارشنبه در مسجد ولیعصر بیدخت با اشاره به اینکه منکر مشکلات جامعه نیستم اما این مشکلات با ارتباط با آمریکا حل نمی شود.اظهار داشت: ایام دهه فجر درس ماندگاری برای ملت ایران است و حتی از دوران جنگ تحمیلی نیز عبرت آموزتر است.

وی ادامه داد: درس و پیامی که دهه فجر دارد این است که باید بر سر اصول و ارزش های انقلاب اسلامی مقاومت کنیم و این همان پیام امام، شهیدان و رهبری و ضرورت عزت بخشیدن به شهدا است.

سردار احمدي گفت: آمریکایی ها هر جا احساس کنند که می توانند علیه این نظام اقداماتی انجام دهند کوتاهی نمی کنند.

وي افزود: تا به امروز ملت ما سربلند و سرافراز در برابر تهدیدهای دشمن به پیروزی درآمده اند و ملت ما تبدیل به ملت اسوه برای کشورهای انقلابی و مسلمانان منطقه و جهان شده است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) در خصوص رابطه با آمریکا گفت: من منکر مشکلات جامعه نیستم اما این مشکلات با ارتباط با آمریکا حل نمی شود.

احمدي افزود: اگر قرار بر حل مشکلات توسط آمریکا بود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و ۵۰ سال ارتباط صمیمی که با آمریکا وجود داشت، باید مشکلات برطرف می شد.

سردار احمدی در رابطه با تحریم ها علیه ایران گفت: تحریم ها علیه ایران مربوط به امروز نیست و در واقع پس از فرار ژنرال های آمریکایی در ۲۲ بهمن ۵۷، توسط کارتر وضع و مدام توسط رئیس جمهوران آمریکا تمدید شده است.

وی ادامه داد: ما همانطور که جنگمان را تحریم سرافرازانه اداره کردیم اقتصادمان را هم باید با تحریم اداره کنیم.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) تصريح كرد: مدیریت راه حل پیروز بیرون آمدن از تحریم ها است و ملتی که به آن سخت می گیرند باید در مصرفش تعادل را رعایت کند و باید مصرف خود را مدیریت کنیم. با مديریت صحیح کردن همانطوری که بر خلاف میل آمریکا با سربلندی از دفاع مقدس خارج شدیم با سربلندی از میدان تحریم ها هم می توانیم خارج شویم.

احمدي بیان کرد: نقش امروز عربستان سعودی در تأمین منابع انرژی آمریکا همان نقش ایران در دوران پهلوی است و اگر عربستان سعودی از سیاست تأمین تعادل قدرت نفت تبعیت نکند، قیمت هر بشکه نفت به صورت فزاینده ای افزایش می یابد.

وي ادامه داد: تنها عامل ارزان بودن قیمت نفت کشورهای اسلامی سیاست عربستان سعودی است چراکه اگر از سبد تولید نفت جهان اسلام ۲ میلیون بشکه در روز کم شود عربستان قادر به جبران آن است.