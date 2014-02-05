گاز 15 هزار واحد مسکونی بابل قطع شد

کبود فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنج هزار واحد مسکونی در روز گذشته و 10 هزار واحد مسکونی بابل امروز دچار قعطی گاز هستند.

فیروزجائی با اشاره به اینکه گاز کلیه شهرک های صنعتی، پاساژها، ادارات و سالن های ورزشی قطع است اظهارداشت: قعطی گاز مرغداری ها نیز در دستور کار قرار دارد و درصدد جایگزین کردن سوخت دوم برای مرغداری ها هستیم تا با قطع گاز آنها حداقل 15 خانوار از نعمت گاز بهره مند شوند.

وی گفت: گاز مناطق شهید بزاز، اسلام، فرهنگ شهر، قاضی کتی، پل محمد حسن خان، شهاب نیا، هاشم آباد و جمال بابل نیز قطع است و وضعیت افت فشار گاز از روز جمعه تاکنون از 550به 90 تقلیل یافته و این به دلیل سرمای شدید و مصرف بالای شهروندان بوده بخصوص برای شهرستان بابل که درانتهای خط استانی قراردارد وضعیت رابحرانی تر کرده است.

علیرضا محسنی رئیس اداره گاز بابل تنها از قعطی گاز مراکز و شهرک های صنعتی خبر داد و گفت: برای جلوگیری از قطعی گاز منازل گاز همه مراکزتجاری، صنعتی و ادارات بابل قطع بوده و با مشترکانی که اقدام به وصل گاز کنند برخورد قانونی خواهد شد.

محسنی گفت: درحال حاضر جایگزین سوخت گاز در ادارات برق بوده و سعی شده با اطلاع رسانی درخصوص صرفه جویی در گاز منازل نیز از افت فشار گاز جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگارمهر، در پی سرمای شدید اخیر در مازندران که منجر به قعطی گازبعضی از واحد های مسکونی دربابل شد مردم این شهرستان با چالش جدی مواجه شدند.

خانم ر.چ دراین باره به خبرنگار مهر گفت: دو روز تمام گاز منزل ما قطع بوده در حالی که گاز همسایه ها وصل است این درحالی است که سوخت دوم نیز نداریم.

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آقای س.ش نیز افزود: ساعتها است که گاز منطقه کشاورز بابل دچارقطعی شده و با داشتن فرزندان کوچک در منازل با مشکل عدیده مواجه هستیم، شاید بتوان با تهیه غذا ازبیرون نگران قطعی گاز آشپزخانه ها نبود اما برای گرمای منزل دچارمشکل هستیم.

شهروندی دیگری بیان داشت: سه روز تمام مراکز تجاری ما دچارقعطی گاز بوده و کارکردن در این سرما برای ما بسیار دشوار شده است .