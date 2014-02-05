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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

«من عصبانی نیستم» برگزیده تماشاگران در چهار روز اول

«من عصبانی نیستم» برگزیده تماشاگران در چهار روز اول

ستاد اجرایی انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران با بررسی آرای تماشاگران در چهار روز ابتدایی جشنواره فیلم فجر، فیلم «من عصبانی نیستم» را در جایگاه اول و فیلم های «خط ویژه» و «قصه ها» را در مراتب بعدی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما براساس اعلام ستاد انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران، میانگین امتیاز 3 فیلم برتر آرای تماشاگران را در پایان روز چهارم سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به شرح زیر اعلام کرد:

در میان فیلم های برگزیده مخاطبان فیلم سینمایی «من عصبانی نیستم!» به کارگردانی رضا درمیشیان با 3.31 امتیاز بیشترین آرا را در میان مخاطبان خود داشت و در صدر فیلم ها قرار گرفت. بعد از آن فیلم «خط ویژه» به کارگردانی مصطفی کیایی با 3.12 امتیاز در جایگاه دوم و فیلم «قصه ها» به کارگردانی رخشان بنی اعتماد با 3.11 امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

تاکنون عوامل ستاد اجرایی انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران موفق به جمع آوری و شمارش بیش از 27 هزار رای تماشاگران جشنواره فیلم فجر شده اند.
 

کد مطلب 2229990

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