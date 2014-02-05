خوزستان در تولید گوشت قرمز خودکفا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی ظهر امروز در گردهمایی تعاونی های تولیدی محدوده طرح احیای 550 هزار هکتاری دشت های خوزستان با بیان اینکه در زمینه تولید محصولات دامی کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: به رغم تنوع در تولیدات دامی در تولید گوشت قرمز شیر و مرغ موازنه ما منفی است اما تا آخر امسال در تولید گوشت قرمز خوزستان خودکفا می شود.



وی افرود: هم اکنون 14 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی در حوزه عمل تعاونی های تولیدی قرار دارد که این سطح زیر کشت می تواند به اندازه سطح زیرکشت چند استان باشد



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: بخش عمده ای از اعتبارات در حوزه عمل تعاونی های تولید هزینه می شد به طوری که 27 درصد سطح عملیات زیرینایی تولید در حوزه عمل تعاونی های تولید است که رقم آن 130 هزار هکتار است و از نظر تولید و تکمیل زنجیره تولید با احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش پررنگ تری داشته باشند.



چنگلوایی اضافه کرد: علت رکود تعاونی های تولید باید آسیب شناسی شود و آموزش و توانمندسازی ارکان تعاونی تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا برای اعضای تعاونی های تولیدی ایجاد انگیزه شود.



وی عنوان کرد: تعاونی های تولیدی محور شروع مناقصات جدید طرح احیای دشت های خوزستان باشند و مدیریت شبکه های آبیاری به تعاونی های تولید واگذار شود و سپس اولویت بندی شود.



چنگلوایی با اشاره به اینکه جابه جایی های مکرر باعث بی انگیزگی همکاران شده است، عنوان کرد: تعاونی ها تولیدی راکد باید احیا شوند و ساختار نظام های بهره برداری در کل کشور باید تغییر اساسی داشته باشد.



وی گفت: در گذشته نسبت به نظام های بهره برداری و تولید ظلم شد و ساختار نظام های بهره برداری در کل کشور باید تغییر اساسی داشته باشد.