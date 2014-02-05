  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۳

جبارزاده:

توزیع ناعادلانه سبد کالایی نشانگر نادرستی اطلاعات افراد در سامانه آمار کشور است

توزیع ناعادلانه سبد کالایی نشانگر نادرستی اطلاعات افراد در سامانه آمار کشور است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: توزیع ناعادلانه سبد کالایی ریشه در آمار نادرست اطلاعات افراد در سامانه کشور دارد که باید نسبت به اصلاح منابع آماری در این خصوص اقدام جدی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به علت اصلی تبعیض در توزیع سبد کالایی برای اقشار مختلف مردم استان اظهار داشت: توزیع سبد کالایی نخستین اقدام دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بود و تنها دلیل وجود تبعیض در توزیع سبد کالایی وجود اطلاعات اشتباه افراد در سامانه آمار کشور است.

وی خاطرنشان کرد: اصلی ترین دغدغه دولت یازدهم برای توسعه کشور و حل مشکلات مردم دسترسی به منابعی است که بتواند هزینه کند.

جبارزاده افزود: در دولت گذشته تمام درآمدهای شرکت برق و نفت برای پرداخت یارانه مردم هزینه می شد و به علت کمبود درآمد شرکت برق نمی توانست خدمات برق رسانی را در کشور انجام دهد.

کد مطلب 2229995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها