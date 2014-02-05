توزیع ناعادلانه سبد کالایی نشانگر نادرستی اطلاعات افراد در سامانه آمار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به علت اصلی تبعیض در توزیع سبد کالایی برای اقشار مختلف مردم استان اظهار داشت: توزیع سبد کالایی نخستین اقدام دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بود و تنها دلیل وجود تبعیض در توزیع سبد کالایی وجود اطلاعات اشتباه افراد در سامانه آمار کشور است.

وی خاطرنشان کرد: اصلی ترین دغدغه دولت یازدهم برای توسعه کشور و حل مشکلات مردم دسترسی به منابعی است که بتواند هزینه کند.

جبارزاده افزود: در دولت گذشته تمام درآمدهای شرکت برق و نفت برای پرداخت یارانه مردم هزینه می شد و به علت کمبود درآمد شرکت برق نمی توانست خدمات برق رسانی را در کشور انجام دهد.