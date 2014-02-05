نواب رئیس کمیته پارالمپیک انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک عصر امروز با حضور 48 عضو از 64 عضو این مجمع در محل فدراسیون جانبازان و معلولان برای انتخاب رئیس، نواب، اعضای هیات اجرایی و خزانه دار این کمیته برگزار شد.

عباس باغستانی، فاطمه رخشانی، حمیدعلی صمیمی، غفور کارگری، بتول مشرف جواد و محمدرضا مظلومی نامزدهای حضور در انتخابات نواب رئیس کمیته ملی پارالمپیک بودند که در پایان رای گیری بتول مشرف جواد با 24 رای و فاطمه رخشانی با 24 رای به دور دوم راه پیدا کردند. صمیمی(13 رای) و کارگری(16 رای) نیز به دور دوم راه یافتند.

در پایان رای گیری در دور دوم فاطمه رخشانی با 25 رای به عنوان نایب رئیس بانوان و حمیدعلی صمیمی با 28 رای به عنوان نایب رئیس مردان انتخاب شدند. کارگری 20 و مشرف جوادی نیز 23 رای کسب کردند.