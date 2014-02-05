واحدهای عملیاتی فرودگاه اردبیل به سامانه اعلام حريق تجهیز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح طرح های اجرایی واحدهای عملیاتی این فرودگاه افزود: این سامانه در واحدهاي عملياتي برج مراقبت، اتاق دستگاه ها و تجهيزات CNS الكترونيك، شبكه پيام هاي هوانورديAFTN و اتاق UPS و دفاتر عملياتي در طبقه تكنيكال بلاك نصب و راه اندازی شد.

وی با اشاره به اجرای این طرح توسط بخش خصوصی و با نظارت متخصیص مهندسي الكترونيك فرودگاه یادآور شد: برای راه اندازی این سامانه که طی سه روز عملیاتی شد، اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرکل شرکت فرودگاه های استان تاکید کرد که اين دستگاه به علت داشتن قابليت حساسيت به حرارت و آتش و دود بطور خودكار در هنگام حادثه به ايمني زميني و واحدهاي مربوطه اطلاع رساني مي کند.

وی ادامه داد: پيش از اين سايت هاي ناوبري VOR - DME – ILS وNDB فرودگاه اردبيل به اين سامانه مجهز شده بود.

صفایی همچنین از توسعه بخش های عملیاتی و ناوبری فرودگاه اردبیل در آینده ای نزدیک خبر داد و متذکر شد: سالن پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل نیز که از سال آینده آغاز شده با وجود فصل سرد ادامه داشته و مصمم هستیم تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه این طرح با اعتبارات ملی و استانی اجرا می شود، عنوان کرد: در صورت تخصیص اعتبارات مناسب روند اجرایی آن تسریع خواهد شد.