بیشترین چالش قطعی آب در روستاهای تنکابن است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا چیت چیان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات غرب مازندران از اعزام 71 تیم امدادی از سراسر کشور به مناطق بحران زده غرب مازندران خبر داد و افزود:این گروهها در حال فعالیت و خدمات رسانی به مردم به وِیژه در مناطق روستایی مازندران هستند.

وی بر ضرورت خدمات رسانی هر چه سریعتر به نقاط روستایی تاکید کرد و گفت: چون چنین حادثه ای تا کنون در مازندران رخ نداده ،نحوه مدیریت بحران نیز کمی سخت تر شده است.

مدیر عامل آبفار مازندران گفت: 148 روستا با 35 هزار مشترک دچار قطعی آب شده بودند که با تلاش اکیپ های امدادی در حال حاضر شمار آن به 22 روستا کاهش یافت.

مجید عبدالهی اظهار داشت: هم اکنون مشکلات قطعی آب در شهرستانهای محمودآباد، نور، نوشهر و چالوس برطرف شده ولی در تنکابن و عباس آباد هنوز مشکل قطعی آب وجود دارد که تیم های امدادی در حال رفع بحران هستند.

وی با اشاره به ارسال و توزیع آب معدنی بسته بندی،دستگاه بسته بندی آب و دیزل ژنراتور از استانهای معین اظهار داشت: به دلیل برودت هوا احتمال یخ زدگی لوله ها و کنتور آب و در پی آن قطعی آب وجود دارد که از مردم تقاضا می شود تا از کنتور آب و لوله ها محافظت کنند .