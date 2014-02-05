13 پروژه برق رسانی در نهاوند بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان نهاوند ظهرچهارشنبه در مراسم نمادین افتتاح 13 پروژه برق رسانی نهاوند در محل پروژه افتتاح پست زمینی 17 شهریور اظهار داشت: دهه فجر به عنوان رویداد و دستاوردی عظیم سبب عزت و سربلندی نظام اسلامی در سطح جهان شده و در این ایام باید کارآمدی نظام اسلامی با تبلیغات گسترده در سراسر جهان تبیین شود.

مجتبی مولوی گفت: این دهه بهترین فرصت برای انعکاس عملکرد و خدمات نظام جمهوری اسلامی است و باید از این رهگذر دستاوردهای نظام را بیش از پیش به آحاد جامعه نشان داد.

مولوی افزود: برنامه هایی که در این دهه برگزار می شود اتاق فکر دشمنان را نابود می کند لذا باید با برنامه ریزی های لازم و برگزاری برنامه های متنوع توطئه های دشمن را خنثی کرد و فراگير شدن امواج انقلاب اسلامي در نقاط مختلف جهان الگويي براي نهضت هاي اسلامي منطقه و ملت های آزادي خواه جهان است.

وی بر برگزاری باشکوه برنامه‌های دهه فجر و بیان روند شکل‌گیری، تاثیرات جهانی، دستاوردها، نقش ارزنده رهبری و انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود: همه ما امروزه یک وظیفه اساسی داریم و آن تبیین علت و چرایی به وجود آمدن نظام اسلامی برای جوانان است تا با هوشیاری و آگاهی از این نظام و ارزش‌های آن دفاع کنند.

رئیس اداره برق شهرستان نهاوند نیز اظهار داشت: امروز و در پنجمین روز از ایام دهه فجر 13 پروژه توزیع برق نهاوند با اعتباری افزون بر دو میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

ذبیح الله فاضل گفت: برق رسانی به شش حلقه چاه کشاورزی، شش پروژه پمپاژ آب کشاورزی، برق رسانی به 19 واحد صنعتی، احداث سه کیلومتر خط فشار ضعیف هوایی، برق رسانی به پروژه مسکن مهر شهر نهاوند از دیگر پروژه هایی است که در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

فاصلی با اشاره به بهره برداری همزمان از 25 پست زمینی گفت: برای بازسازی و تعمیر این پست های زمینی 100 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است و برای اصلاح و استفاده از کابل خودنگهدار سه بازار سرداب، سنگ میل و استقلال نهاوند نیز 610 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با تأکید بر رفع ضعف ولتاژ شبکه‌های روستایی شهرستان نهاوند اظهار کرد:‌ در این زمینه برای اصلاح شبکه‌های روستایی اعتباری معادل 120 میلیون تومان تخصیص یافته است.

رئیس اداره برق شهرستان نهاوند با تأکید بر اجرای فاز سوم اصلاح و بهینه شبکه بازار نهاوند افزود:‌ اصلاح و بهینه شبکه‌های سه‌راهی کفراش و شعبان که از جمله نقاط حادثه‌خیز هستند در اولویت قرار دارد.