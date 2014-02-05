به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد استعدادی ظهر چهارشنبه در کارگروه فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان که درخصوص برنامه ریزی فرهنگی مبتنی بر کیفی سازی و مشارکت کتابداران برگزارشد، گفت: در این برنامه ریزی عناوین فرهنگی با توجه به اهمیت برگزاری آن ها امتیازبندی شده و کتابداران با در نظر گرفتن بافت فرهنگی و ظرفیت های کتابخانه‌هایشان در این برنامه ریزی مشارکت فعال خواهند داشت.

ارشاد استعدادی با بیان اینکه با همکاری عوامل اصلی اجرای این برنامه ها درصد موفقیت و تحقق برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی، رشدی بیش از پیش و ارتقاء قابل ملاحظه ای خواهد داشت، گفت:

ارشاد استعدادی در این جلسه با ابراز امیدواری از تدوین نقشه فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، بیان کرد: این نقشه می تواند پایه گذار و نشان دهنده راه باشد که البته جای کار و تقویت دارد.

وی آیین نامه اجرایی را برای پیاده سازی طرح های فرهنگی کارگروه کارگشا دانست و افزود: توجیه ابتدایی طرح برای کتابداران بسیار مهم است و باید طرح کاملاً شفاف ایراد شود.

وی بر پررنگتر شدن نقش رؤسای شهرستان بر طرح ریزی فعالیت ها تأکید کرد و گفت: نظر ویژه رؤسای شهرستان حائز اهمیت بوده و نقش انجمن های شهرستان نیز در این برنامه ها اثرگذار و مؤثر است چرا که باعث ایجاد ضمانت اجرایی و هم افزایی خواهد شد.