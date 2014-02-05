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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

استعدادی:

نقشه فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان تدوین می شود

نقشه فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان تدوین می شود

همدان – خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان از تدوین نقشه فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد استعدادی ظهر چهارشنبه در کارگروه فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان که درخصوص برنامه ریزی فرهنگی مبتنی بر کیفی سازی و مشارکت کتابداران برگزارشد، گفت: در این برنامه ریزی عناوین فرهنگی با توجه به اهمیت برگزاری آن ها امتیازبندی شده و کتابداران با در نظر گرفتن بافت فرهنگی و ظرفیت های کتابخانه‌هایشان در این برنامه ریزی مشارکت فعال خواهند داشت.

ارشاد استعدادی با بیان اینکه با همکاری عوامل اصلی اجرای این برنامه ها درصد موفقیت و تحقق برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی، رشدی بیش از پیش و ارتقاء قابل ملاحظه ای خواهد داشت، گفت:

ارشاد استعدادی در این جلسه با ابراز امیدواری از تدوین نقشه فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، بیان کرد: این نقشه می تواند پایه گذار و نشان دهنده راه باشد که البته جای کار و تقویت دارد.

وی آیین نامه اجرایی را برای پیاده سازی طرح های فرهنگی کارگروه کارگشا دانست و افزود: توجیه ابتدایی طرح برای کتابداران بسیار مهم است و باید طرح کاملاً شفاف ایراد شود.

وی بر پررنگتر شدن نقش رؤسای شهرستان بر طرح ریزی فعالیت ها تأکید کرد و گفت: نظر ویژه رؤسای شهرستان حائز اهمیت بوده و نقش انجمن های شهرستان نیز در این برنامه ها اثرگذار و مؤثر است چرا که باعث ایجاد ضمانت اجرایی و هم افزایی خواهد شد.

کد مطلب 2230026

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