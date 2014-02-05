منوچهر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل با بیان اینکه از نخستین روز از بارش برف در مناطق غرب از سوی این شرکت نیرو اعزام شدند، یادآور شد: تاکنون 32 اکیپ فنی، عملیاتی و اجرایی شامل 147 نفر به این مناطق فرستاده شدند.

وی با تاکید براینکه با توجه به شرایط بحرانی این استان در سال 86 موجب تجربیاتی در ستاد مدیریت بحران شده است، اظهار داشت: در آن سال‌ها با افت شدید گاز در مناطق مختلف استان استفاده از برق به جای گاز در دستور کار مردم قرار گیرد.

جعفری با اشاره به طوفان سال 87 در مازندران تصریح کرد: این طوفان با آسیب‌رساندن به 200 روستاهای این استان با تلاش ستاد مدیریت بحران ظرف 48ساعت مشکلات رفع شد.

این مسئول ابراز داشت: این استان در سال‌های اخیر شاهد حوادث طبیعی بسیاری چون طوفان، سیل و زلزله بوده است که موجب هوشیاری و آمادگی کامل ستاد بحران استان شده است.

وی مهمترین مشکل این نهاد را دزدی سیم‌کابل برق در مناطق مختلف مازندران بیان کرد و گفت: در این راستا توصیه می‌شود شهرستان‌ها با هماهنگی با گشت‌های مشترک نیروهای انتظامی و اداره برق با کنترل شدید به رفع این مشکل بپردازند.

جعفری مطرح کرد: همزمان با گرامیداشت دهه فجر 93 طرح با هزينه‌اي بالغ بر 57ميليارد و 450 ميليون ريال به بهره‌برداری خواهد رسید.