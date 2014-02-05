کلاس های روانشناسی برای عموم مردم کرمانشاه برگزار می شود

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همت این اداره کلاس های روانشناسی رفتاری با تمرکز بر ادبیات فارسی در کرمانشاه برای عموم به صورت رایگان برگزار می شود.

شهسوار امین پور با تاکید بر تمرکز این کلاس ها بر ادبیات فارسی، گفت: کلاس های ادبیات و روانشناسی، روانشناسی رفتار و بازتاب رفتار و منش ایرانی در ادب فارسی از جمله این کلاس ها هستند.

وی شرکت در کلاس ها را برای عموم آزاد خواند و عنوان کرد: علاقمندان می توانند برای ثبت نام در این کلاس تا تاریخ 25بهمن به واحد امور فرهنگی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه واقع در کارمندان، پشت فروشگاه رفاه، کتابخانه علامه طباطبایی مراجعه و یا با شماره تلفن 4220602 تماس حاصل کنند.

امین پور در پایان با ابراز امیدواری در مورد انس هر چه بیشتر مردم به کتابخانه های عمومی افزود: ما بخشی از پیکره فرهنگی جامعه هستیم و اجرای برنامه های فرهنگی را از وظایف خود می دانیم و امیدواریم با اجرای چنین برنامه های جانبی مردم را بیش از پیش به مطالعه و کتابخوانی ترغیب کنیم.