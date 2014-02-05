هیئت فوتبال کرج گزارش عملکرد داد/ اجازه صحبت کردن به اعضای مجمع داده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه هیئت فوتبال استان البرز عصر امروز در تالار همایش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد.

در این مراسم که با حضور علیرضا جوانمردی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز،سید محمد هادی آیت اللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ،محمد محمودی رئیس هیئت فوتبال و اعضای مجمع برگزار شد در ابتدا رئیس هیئت فوتبال گزارش یک سال اخیر را به اعضای مجمع ارائه کرد و سپس نایب رئیس هیئت فوتبال و مدیر کل ورزش و جوانان صحبت های کوتاهی را در خصوص شرایط فوتبال استان البرز ارائه داد و این مجمع بدون هیچ سرانجامی به پایان رسید.

از نکات مهم این مراسم این بود که تعدادی از اعضای مجمع قصد صحبت کردن در خصوص مشکلات هیئت فوتبال استان البرز را داشتند ولی به آنها اجازه صحبت کردن داده نشد.

در پایان این مراسم تعدادی از خبرنگاران و عکاسان ورزشی که از نوع برگزاری این مراسم بسیار ناراحت بودند با توهین رئیس هیئت فوتبال استان البرز مواجه شدند که این حرکت رئیس هیئت با ناراحتی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز همراه بود.

ابراهیم صادقی کاپیتان تیم فوتبال سایپای البرز در پایان این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه اهالی هیئت فوتبال طوری مجمع را برگزار کردند که کسی نتواند انتقاد کند و برگزاری این مجمع بی فایده بود و مشکلی از فوتبال البرز حل نخواهد کرد.

وی ادامه داد: فوتبال در استان البرز پتانسیل بالایی دارد و باید دلسوزانه از آن حمایت کرد.