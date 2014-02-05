مسئولان کشوری امکانات بیشتری به گیلان اختصاص دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق مختلف شهرستان صومعه سرا با قدرداني از سعه صدر مردم در مقابل مشکلات برف افزود: اگرچه با تلاش و کوشش فراگير، مسئولان استانی موفق به فراهم سازی حداقل امکانات شدند اما تقاضاي از مسئولان کشوري اختصاص امکانات بيشتري به مردم این استان است.

وی با اشاره به اينکه بارش پنج روزه برف در شهرستان هاي گيلان اظهارداشت: ارتفاع برف در شهرستان هاي استان از 60 سانتیمتر تا 2.5 متر بوده است و در مناطق بندر انزلي، رضوانشهر و صومعه سرا و بخشي از چابکسر مردم شاهد ارتفاع بيش از دو متري برف بوده اند.



استاندار گیلان در ادامه با بیان اینکه شدت برف در استان به قدری بوده که بيش از 200 ترانس برق از کار افتاد، گفت: خوشبختانه با تاکيد رئيس جمهور و وزير کشور در ارتباط با نان و ارزاق و امکانات اوليه مردم مشکلي نداشته اند.



وي با بيان اينکه وسعت برف آنقدر زياد بوده که راه 50 روستا از دو هزار و 500 روستاي استان هنوز مسدود است، اظهار داشت: مسئولان در تلاش هستند همه راه ها را در کمترين زمان ممکن باز کنند.



نجفی با تشکر از سعه صدر مردم در شرايط سختي که وجود دارد، گفت: هم اکنون تمامی راه هاي اصلي استان باز است و حضور ميداني و تلاش فراگير مديران باعث شد حداقل امکانات فراهم شود.



وی تاکید کرد: مسئولان کشور امکانات بيشتري به گيلان ارسال کنند چراکه مردم نيازمند نوسازي ماشين آلات و تجهيزات لجستيکي هستند.