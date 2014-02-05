930 میلیارد ریال از سوی دولت برای پروژه قطار شهری تبری اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز با اشاره به اینکه راه اندازی و بهره برداری از قطار شهری جزء اولویت های شهرداری است، اظهار داشت: بنده به قولی که در خصوص زمان افتتاح فاز اول مترو در اسفند ماه به مردم داده ام، پایبندم و باید با جذب اعتبارات و تعامل با بانک مرکزی واگن های مترو را از گمرگ ترخصی کنیم.

وی با اشاره به اینکه علی انصاری مدیرعامل سابق سازمان قطار شهری تبریز عملکرد موفقی داشت، افزود: خواسته اصلی بنده از مدیرعامل جدید سازمان قطار شهری، افتتاح پروژه عظیم قطار شهری و تقدیم آن به شهروندان تبریزی است.

نجفی همچنین با بیان اینکه دولت و شهرداری به صورت مساوی اعتبارات قطار شهری را تامین می کنند، ادامه داد: توسعه واقعی شهرها و آبادانی آنها در گرو مدیریت و کار جهادی مدیران و کارکنان شهرداری است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دو هزار میلیارد ریال هم اوراق مشارکت برای کمک به پروژه قطار شهری اختصاص می یابد، افزود: اگر دولت تمامی منابع مالی مورد نیاز را تأمین نکند، باید از راه های مختلف هزینه های توسعه و تامین مالی متروی تبریز را فراهم کنیم چرا که با توجه به پیشرفت روز افزون کلانشهر تبریز ، بهره برداری از مترو احساس می شود.