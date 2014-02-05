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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

نجفی:

930 میلیارد ریال از سوی دولت برای پروژه قطار شهری تبری اختصاص یافته است

930 میلیارد ریال از سوی دولت برای پروژه قطار شهری تبری اختصاص یافته است

تبریز – خبرگزاری مهر: شهردار کلانشهر تبریز گفت: برای سال آینده 930 میلیارد ریال از سوی دولت بودجه پیش بینی شده که شهرداری نیز به اندازه همین مبلغ برای روند اجرای پروژه قطار شهری تبریز پرداخت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز با اشاره به اینکه راه اندازی و بهره برداری از قطار شهری جزء اولویت های شهرداری است، اظهار داشت: بنده به قولی که در خصوص زمان افتتاح فاز اول مترو در اسفند ماه به مردم داده ام، پایبندم و باید با جذب اعتبارات و تعامل با بانک مرکزی واگن های مترو را از گمرگ ترخصی کنیم.

وی با اشاره به اینکه علی انصاری مدیرعامل سابق سازمان قطار شهری تبریز عملکرد موفقی داشت، افزود: خواسته اصلی بنده از مدیرعامل جدید سازمان قطار شهری، افتتاح پروژه عظیم قطار شهری و تقدیم آن به شهروندان تبریزی است.

نجفی همچنین با بیان اینکه دولت و شهرداری به صورت مساوی اعتبارات قطار شهری را تامین می کنند، ادامه داد: توسعه واقعی شهرها و آبادانی آنها در گرو مدیریت و کار جهادی مدیران و کارکنان شهرداری است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دو هزار میلیارد ریال هم اوراق مشارکت برای کمک به پروژه قطار شهری اختصاص می یابد، افزود: اگر دولت تمامی منابع مالی مورد نیاز را تأمین نکند، باید از راه های مختلف هزینه های توسعه و تامین مالی متروی تبریز را فراهم کنیم چرا که با توجه به پیشرفت روز افزون کلانشهر تبریز ، بهره برداری از مترو احساس می شود.

کد مطلب 2230049

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