اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی روز جمعه تیمهای ذوبآهن و سپاهان اصفهان در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور اظهار داشت: بازیکنان ما به سختی برای این بازی تلاش میکنند و امیدوارم که بتوانیم روز جمعه بازی خوبی از خود به نمایش بگذاریم.
وی با بیان اینکه این مسابقه یک دیدار سخت برای دو تیم به شمار میرود، افزود: این بازی برای دو تیم سخت است زیرا یکی برای قهرمانی و یکی برای سقوط نکردن امتیاز میخواهد اما به نظر من ما بیشتر از سپاهان به امتیاز این بازی احتیاج داریم زیرا برای بقا در لیگ برتر میجنگیم.
سرپرست ذوبآهن با اشاره به مشکلات اخیر تیم اصفهانی گفت: ما باید سه امتیاز این بازی را ازآن خود کنیم تا جایگاه خود در لیگ برتر را محکم کرده و اجازه ندهیم که تیمهای دیگر از ما بالاتر روند.
وی ادامه داد: همه میدانند که ذوبآهن یکی از تیمهایی است که در لیگ امسال بهترین بازیها را از خود به نمایش گذاشته و همه کارشناسان از عملکرد تیم ما تعریف کردهاند اما متاسفانه تیم ما در نتیجهگیری بسیار ضعیف است که دلیل این مسئله به مشکلات ابتدای فصل و استرس بازیکنان از دیدارهای پلیآف باز میگردد.
فروتن اضافه کرد: ما در فصل جاری از داوری نیز ضربه خوردهایم و به عنوان مثال در دیدار با استقلال، روی بازیکن ما خطا شد اما آن را نگرفتند و همان توپ درون دروازه جای گرفت اما با این حال امیدوارم که بتوانیم در شهرآورد اصفهان این مشکلات را جبران کنیم.
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