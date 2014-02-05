کاهش تخلفات در بیمارستان ها با حضور کارشناسان ناظر/ پرداخت عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی قطعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فضل ‌زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تبریز با اشاره به اینکه تعداد مستمری ‌بگیران آذربایجان شرقی بالغ بر 93 هزار و 500 نفر است، گفت: از ابتدای سال‌جاری تا امروز مبلغ 660 میلیارد ریال مقرری به 11 هزار نفر کارگر که مشمول بیمه‌ بیکاری بودند، پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا دی‌ماه 92 بیش از هشت هزار میلیارد ریال تعهدات به بیمه شدگان پرداخت شده است، ادامه داد: این میزان نسبت به سال گذشته افزایش 30 درصدی داشته است.

فضل زاده با بیان اینکه تا دی ماه سال ‌جاری مبلغ هفت هزار و 430 میلیارد ریال بابت حقوق به بازنشستگان و مستمری ‌بگیران آذربایجان شرقی پرداخت شده است، افزود: در برنامه ی بودجه سال آینده آماده همکاری با برنامه های دولت هستیم که در زمینه ی هدفمندی یارانه ها هم اعتقاد ما این است که به دهک ها و اقشار ضعیف جامعه خدمات پزشکی رایگانی ارائه شود.

وی همچنین با بیان اینکه توافق نامه ای با کمیته امداد آذربایجان شرقی برای بیمه سالانه مستمری بگیران کمیته امداد قرار است به امضا برسد، ادامه داد: پرداخت عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز قطعی نیست و واریز نشده و اگر از سازمان کل دستور ارسال شود، عیدی ها پرداخت می شود.